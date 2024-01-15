賴清德當選總統　彭博：中國對台政策面臨新挑戰

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德拿下約4成的選票，帶領民進黨成為台灣第一個連續執政3屆的政黨，這樣的結果也顯示，北京當局近年來對台灣的恫嚇手段並沒有對選民發揮作用，目前中國國家主席習近平也面臨國內限制，顯示中國對台政策將面臨新挑戰。

根據Bloomberg報導，這次的選舉結果顯現出，北京當局對台灣使出的恫嚇手段，包含經濟、軍事和外交壓力，並未對選民造成影響。澳洲國立大學政治學者宋文笛表示，目前北京面臨兩個選擇，「繼續選擇仍然不起作用的軍事和經濟大棒，或者改變策略，尋找與台灣和平共處的另一種方式。」

宋文迪說，中國走上哪條路線取決於北京當局所認為的政治安全感，「一個更加自信的領導階層可能更有能力、也更願意嘗試新方式」。

▲民進黨總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



目前習近平也遭受中國國內條件的限制；這個全球第二大經濟體正在經歷數十年來最嚴重的經濟放緩，曾是經濟成長趨動力的房地產市場，拖累了幾乎每個領域的經濟活動。解放軍火箭軍內部的腐敗危機，也降低了中國潛在的攻擊威脅。

未來幾個月中國如何回應賴清德當選，將考驗北京與華府之間的脆弱關係，初步跡象顯示中國選擇低調回應，中國國務院台灣事務辦公室則在沒有提及賴清德名字的情況下宣稱，選舉結果不能代表台灣主流民意。

還有官員提到另一個可能因素，就是北京希望避免破壞正逐漸改善的美中關係；習近平去年與拜登會面時曾說，中國不尋求發生任何熱戰，但對於統一的目標相當堅定。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）表示，習近平在共產黨對台灣的立場上畫出了強烈的紅線，以至於他不太可能改變路線，「北京更有可能加倍努力於國際上孤立台灣，在內部分化台灣，並耗盡其韌性。」