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一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票！PTT吵翻

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統大選柯文哲雖落敗，但民眾黨擴大拿下立院8席不分區立委席次。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2024總統大選落幕，最終由民進黨「賴清德配蕭美琴」以558萬票當選台灣下屆正副總統。就有網友坦言，他們一家8票都由綠轉白，若是藍白合則照舊投綠；這番話掀起熱烈討論，不少鄉民點頭附和，「沒老三，藍營輸更慘而已」、「藍綠對決賴一定躺著選」。

網友在PTT發文分析，2020年總統選舉得票數，蔡英文拿到817萬票、韓國瑜550萬票、宋楚瑜60萬票；而這屆（2024年）賴清德558萬票、侯友宜467萬票、柯文哲369萬票，「從柯的得票數來看，大概就是宋的50萬票+韓的75萬票+蔡的245萬票，這樣粗估下來，柯大部分的票其實是從民進黨過來的。」

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原PO直言，他們一家8票都是由綠轉白，但如果是侯柯配的話，仍會投給賴清德，「在藍綠歸隊的狀況下，賴還是穩當選的，柯反而是搶走蔡（民進黨）最多票的那個。」

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德順利當選下屆總統。（資料照／記者李毓康攝）

對此，鄉民紛紛回應，「正常啊~吃綠的還是比較多」、「不然綠幹嘛一直打柯，就是這原因」、「跟一堆白粉講就是聽不懂」、「中間票本來就是淺綠大於淺藍」、「看這票數分析好像有道理」、「建議你從政黨票分析會比較有趣」、「白粉本來大多就是對綠營失望才來的」。

不過，也有人不以為然，留言吐槽「選票是這樣加減就能分析的話，還要研究？」「亂說！綠轉白根本幌子，就是在保送賴清德」、「我聽你在放屁」、「你的數據是你自己推估的，現實就是柯老三」、「比起國民黨，我更痛恨民進黨」、「沒差，國民黨國會最大黨」。

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