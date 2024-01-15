美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

▲台灣2024總統大選，民進黨總統候選人賴清德勝選。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

2024大選後，日本、英國、美國紛紛向台灣表示祝賀，引發中國大陸不滿。中方今（15）早再發文批加拿大對台祝賀是「嚴重違反一個中國原則」，已提出嚴正交涉。

中國駐加拿大使館今早發文，加拿大外交部對台灣選舉表示祝賀，有關做法嚴重違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

文章指出，台灣問題是中國內政，台灣選舉是中國地方事務，不容任何外部干涉；一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，也是中加關係的政治基礎。

文章顯示，中方再次敦促加方認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止以任何形式干涉中國內政，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，慎重妥善處理台灣問題，以免給中加關係造成進一步損害。

實際上，台灣大選落幕後，歐盟對外事務部、日本外相上川陽子、英國外交大臣卡麥隆及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等先後表示祝賀。中國駐歐日英使館分別表態，聲稱祝賀舉動是「干涉中國內政」，違反「一個中國」原則。

大陸外交部更敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。