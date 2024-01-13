超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

▲超強母雞助攻！台中國民黨大勝，學者看好盧秀燕問鼎2028大選。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2024立委選戰落幕，台中8個選區票數陸續開出。國民黨台中市立委選情在市長盧秀燕強大的母雞氣勢，加上拋出的「卡台中」議題、成功將台中打造成「藍白合示範區」等，讓國民黨在此役打出漂亮一仗，8席立委搶下6席，其中包括盧秀燕本命區的北北屯，以及被視為艱困選區的西南屯，改寫區域立委版圖。學者認為，盧秀燕成功操盤台中藍白合，讓她幾乎底定是2028不二人選。

國民黨此次在台中繳出亮眼成績單，台中市長盧秀燕母雞效應徹底發揮，8個選區當中，民進黨除了第7選區何欣純、第1選區蔡其昌連任成功之外，其餘6席次全輸。當中更包括被國民黨視為艱困選區的第四選區（西南屯），老將張廖萬堅遭超級新人廖偉翔突襲中箭落馬，廖偉翔也為母親、張廖萬堅上屆對手黃馨慧成功復仇。

▲東海政治系教授沈有忠認為，盧秀燕聲勢高昂，這次繳出漂亮成績單，已取得2028入場門票。（圖／民眾提供）



盧秀燕連任兩屆台中市長，其中2022年大勝對手27萬票、29區全贏連任，奠定「中霸天」地位。此次輔選，盧秀燕整合各大系統，讓台中成為藍白合示範區。東海大學政治系教授沈有忠表示，雖然在總統部分，國民黨的候選人策略關係讓民進黨勝出，但並未真正撼動到盧秀燕的高昂聲勢，且盧秀燕將台中當是藍白合的操盤，現幾乎底定成為藍營在2028不二人選。

此次國民黨台中打出F4參選，個個都猶如盧秀燕分身，在母雞強大效應帶動下，除了第七選區的林家興之外，這次首次參選立委的第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第四選區廖偉翔全都當選，連藍白合示範區的第一選區、民眾黨蔡壁如也僅輸7000多票，母雞效應徹底發揮。