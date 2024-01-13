嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

▲王美惠發表當選感言激動落淚 。（圖／記者翁伊森攝）



記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

今日是2024總統、立委大選投開票日，4時準時開票，嘉義市區域立委藍綠競爭激烈，民進黨王美惠對上國民黨張秀華，晚間7時11分許王美惠自行宣布當選，她在競選總部前激動落淚，高喊「台灣贏了！嘉義也贏了！」。

王美惠勝選感言如下：

台灣贏了！嘉義也贏了！阿惠在這邊感謝所有鄉親對我再一次的肯定，也感謝大家陪伴我一路走來，感謝再感謝。

我要跟所有的嘉義鄉親說，4年前對阿惠的栽培和支持，阿惠揹負著嘉義鄉親對阿惠的寄望跟未來讓嘉義會更好，所以阿惠每一天在台北開會，車子停紅燈綠燈時，看到抹黑我的看板，我內心非常痛苦，我不是這種人，我是腳踏實地的嘉義女孩子，所以在這個過程我感謝所有鄉親，有看到阿惠的認真跟打拼，今天才可以勝利，我再次感謝有你們地陪伴。

未來的4年阿惠會更認真打拼，認真跟是政府合作，未來我們嘉義的交通不管是建設，撒會所有對嘉義的政見都會認真一一完成，因為我說過阿惠的服務不分黨派不分年紀，所以今晚的勝利是屬於大家的。

我也感謝大家對我4年前的監督，接下來4年我會更認真來完成，為嘉義鄉親來服務，感謝大家這段時間的陪伴。