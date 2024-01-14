　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒時間理有心人背後插刀　黃珊珊稱柯「恩師」：永遠勇敢支持柯文哲

▲民眾黨總統大選開票，總幹事黃珊珊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲以第三名惜敗，國民黨2024競選發言人凌濤痛批，柯競辦總幹事黃珊珊是罪魁禍首。對此，黃珊珊14日上午於臉書表示，有心人在我軍與盟友製造敵人、挑撥離間，都是最廉價的手法，且這些勾心鬥角、背後插刀的事情，自己也沒時間理會；努力把柯送入總統府，競選團隊毫無懸念，會繼續爭取更多人認同。

黃珊珊於臉書發文表示，「謝謝所有相信與支持我的人，只要阿北不放棄，我也不會放棄！」2022年市長選舉結束，自己出國休息一個月，看到很多政論節目跟名嘴奚落柯文哲，有名嘴說「連黃珊珊都沒有加入民眾黨、連黃珊珊都不幫柯文哲的忙，他怎麼選總統？」把她氣到受不了，就立刻買機票回國向柯文哲報到，看對方需要她做甚麼，她就做什麼。

面對藍白合，黃珊珊說，柯文哲為終結人民的痛苦放下小我，衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，2個完全不同DNA的團體，國民黨沒有正直誠信、只想著政黨私利，並沒有要真正整合包括鴻海集團創辦人郭台銘在內的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓6%，「如此荒唐行徑，誰能接受？」

「我的任務是守護柯文哲，守護台灣民眾黨的價值，不像國民黨的主席，詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員，請問如果你已經明知被詐騙，你還會繼續匯款嗎？」黃珊珊強調，自己簽過副總統與不分區立委登記的文件，最後一刻才確定為不分區第一，這席次本來希望與郭團隊協商延攬對方推薦的優秀人才，因自己隨時可進可退。

黃珊珊批評，選舉過程，有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯、製造謠言、挑撥離間，這些都是最廉價的手法，自己曾經生過一場重病，已經無畏、無偽、無所謂，也常說生命很短很珍貴，那些勾心鬥角、背後插刀的事情，沒時間理會。

黃珊珊認為，「努力把柯Ｐ送進總統府，我們競選團隊毫無懸念，台灣有這樣的政治家才能回歸正常國家，我們會繼續努力，爭取更多人的認同，不會因為任何挫折退縮，更會義無反顧拚下去！」

最後，黃珊珊說，柯文哲是她政治路上的伯樂與恩師，4年來把她當學生一點一滴的教，「所以，我會隨時在他需要的地方，堅定的守護和永遠勇敢的支持他，完成改變台灣、把國家還給人民的夢想！」

ET快訊
有錢了！賴清德補助款可領逾1.6億　侯友宜1.4億、柯文哲1
投開票遭疑作票！眾人曝「選務員1心態」　無奈搖頭：不可能
吳欣盈花錢參選「記者會都站旁邊罰站」他喊慘！PTT卻搖頭：賺
分析／賴清德繞不過的坎　「對等尊嚴VS九二共識」未來兩岸繼續
他開第一槍「朱立倫下台」！　國民黨發言人反擊：別再分化彼此
愛莉莎莎轟用透明箱投票「選務員5點反擊了」　揭現場內幕
國會最年輕立委！黃捷一早「燒聲謝票」　曝見韓國瑜先說這句話
國民黨重奪立院最大黨　各黨勢力16年來怎變化？
從搶救4席到八仙過海　他晉升綠營最強地方諸侯
選立委唯一上榜藝人！　最新貼文「留言區湧入應援」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／游錫堃是否請辭不分區？　交棒換血、搶救王義川再邁一小步

有錢了！賴清德補助款可領逾1.6億　侯友宜1.4億、柯文哲1.1億

他開第一槍「朱立倫下台」！　國民黨發言人反擊：別再分化彼此

國會最年輕立委！黃捷一早「燒聲謝票」　曝見韓國瑜先說這句話

「過來人」陳水扁嘆：未來賴政府應低頭謙卑　藍白莫「逢賴必反」

吳欣盈花錢參選「記者會都站旁邊罰站」他喊慘！PTT卻搖頭：賺爛

國民黨重奪立院最大黨　各黨勢力16年來怎變化？

陳其邁守高雄「從搶救4席到八仙過海」　晉升綠營最強地方諸侯

沒時間理有心人背後插刀　黃珊珊稱柯「恩師」：永遠勇敢支持柯文哲

羅致政陷深偽片疑雲　葉元之險勝被高嘉瑜諷「天上掉下來的立委」

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

爸爸愛的告白惹哭全場　女兒淚灑感動拜別父母

柯文哲盡力了！陳智菡哽咽致詞　嗆藍綠操作民調「很多票被瓜分」

分析／游錫堃是否請辭不分區？　交棒換血、搶救王義川再邁一小步

有錢了！賴清德補助款可領逾1.6億　侯友宜1.4億、柯文哲1.1億

他開第一槍「朱立倫下台」！　國民黨發言人反擊：別再分化彼此

國會最年輕立委！黃捷一早「燒聲謝票」　曝見韓國瑜先說這句話

「過來人」陳水扁嘆：未來賴政府應低頭謙卑　藍白莫「逢賴必反」

吳欣盈花錢參選「記者會都站旁邊罰站」他喊慘！PTT卻搖頭：賺爛

國民黨重奪立院最大黨　各黨勢力16年來怎變化？

陳其邁守高雄「從搶救4席到八仙過海」　晉升綠營最強地方諸侯

沒時間理有心人背後插刀　黃珊珊稱柯「恩師」：永遠勇敢支持柯文哲

羅致政陷深偽片疑雲　葉元之險勝被高嘉瑜諷「天上掉下來的立委」

盼與墨爾本之王喬科維奇爭冠　艾卡拉茲：更有動力

少女借宿竟遭侵犯！她怕沒地方住不敢反抗...惡狼輕判10月

金針花景區天災侵襲！花蓮爭取3.5億復建　盼今年花季前完工

分析／游錫堃是否請辭不分區？　交棒換血、搶救王義川再邁一小步

台灣是「重要夥伴」！日本外相賀賴清德當選　諾持續強化日台合作

有錢了！賴清德補助款可領逾1.6億　侯友宜1.4億、柯文哲1.1億

快訊／2縣市亮低溫燈號！明早「下探10°C↓」

BBC：蕭美琴成美國定心丸　3件事讓賴清德「前路不平坦」

中東媒體看大選：台灣盼更高國際地位與政治透明

iOS 17.3搭載關鍵安全更新　預計1月底登場

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

3陣營「最高票倉」出爐　柯差1295票取勝

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

朱立倫去留「異見分歧」　她被點名扛下國民黨亂局

破咒3連霸　賴清德奪558萬票最低

賴清德閣揆人選！林佳龍、鄭麗君等6人被點名

立院之戰　韓黃配、游黃配皆有懸念

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

2024立委當選名單一次看！　泛藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

更多熱門

相關新聞

挑戰立委沒上！蔣月惠「20萬保證金全捐」網看哭

挑戰立委沒上！蔣月惠「20萬保證金全捐」網看哭

2024大選昨（13）日順利落幕，屏東縣第一選區（屏北選區）由國、民兩黨短兵相接，最後由民進黨立委鍾佳濱勝選。有網友則注意到無黨籍參選的蔣月惠議員，在沒有任何旗幟、廣告下，拿下11%得票率，且開完票即發文，會將拿回的立委參選保證金20萬全數捐出，令眾人淚讚「真心為台灣」、「真的只有respect」。

美智庫分析選後：中國胡蘿蔔棒子手段難料

美智庫分析選後：中國胡蘿蔔棒子手段難料

苗栗立委謝票！邱鎮軍、陳超明感恩選民

苗栗立委謝票！邱鎮軍、陳超明感恩選民

黃揚明：新潮流加盟軍4現任立委落馬

黃揚明：新潮流加盟軍4現任立委落馬

立院之戰　韓黃配、游黃配皆有懸念

立院之戰　韓黃配、游黃配皆有懸念

關鍵字：

柯文哲黃珊珊民眾黨2024總統2024立委2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊

3陣營「最高票倉」出爐　柯差1295票取勝

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

凌濤轟黃珊珊戰犯　網：怪別人最厲害

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面