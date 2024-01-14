沒時間理有心人背後插刀　黃珊珊稱柯「恩師」：永遠勇敢支持柯文哲

▲黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲以第三名惜敗，國民黨2024競選發言人凌濤痛批，柯競辦總幹事黃珊珊是罪魁禍首。對此，黃珊珊14日上午於臉書表示，有心人在我軍與盟友製造敵人、挑撥離間，都是最廉價的手法，且這些勾心鬥角、背後插刀的事情，自己也沒時間理會；努力把柯送入總統府，競選團隊毫無懸念，會繼續爭取更多人認同。

黃珊珊於臉書發文表示，「謝謝所有相信與支持我的人，只要阿北不放棄，我也不會放棄！」2022年市長選舉結束，自己出國休息一個月，看到很多政論節目跟名嘴奚落柯文哲，有名嘴說「連黃珊珊都沒有加入民眾黨、連黃珊珊都不幫柯文哲的忙，他怎麼選總統？」把她氣到受不了，就立刻買機票回國向柯文哲報到，看對方需要她做甚麼，她就做什麼。

面對藍白合，黃珊珊說，柯文哲為終結人民的痛苦放下小我，衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，2個完全不同DNA的團體，國民黨沒有正直誠信、只想著政黨私利，並沒有要真正整合包括鴻海集團創辦人郭台銘在內的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓6%，「如此荒唐行徑，誰能接受？」

「我的任務是守護柯文哲，守護台灣民眾黨的價值，不像國民黨的主席，詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員，請問如果你已經明知被詐騙，你還會繼續匯款嗎？」黃珊珊強調，自己簽過副總統與不分區立委登記的文件，最後一刻才確定為不分區第一，這席次本來希望與郭團隊協商延攬對方推薦的優秀人才，因自己隨時可進可退。

黃珊珊批評，選舉過程，有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯、製造謠言、挑撥離間，這些都是最廉價的手法，自己曾經生過一場重病，已經無畏、無偽、無所謂，也常說生命很短很珍貴，那些勾心鬥角、背後插刀的事情，沒時間理會。

黃珊珊認為，「努力把柯Ｐ送進總統府，我們競選團隊毫無懸念，台灣有這樣的政治家才能回歸正常國家，我們會繼續努力，爭取更多人的認同，不會因為任何挫折退縮，更會義無反顧拚下去！」

最後，黃珊珊說，柯文哲是她政治路上的伯樂與恩師，4年來把她當學生一點一滴的教，「所以，我會隨時在他需要的地方，堅定的守護和永遠勇敢的支持他，完成改變台灣、把國家還給人民的夢想！」