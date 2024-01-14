立法院長之戰　「韓黃配還是游黃配」藍綠都有懸念

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，立委方面則是國民黨拿下最多席次，後續將由誰擔任立法院長，成為各界關注的議題之一。據了解，目前藍白陣營均認為韓國瑜出任立法院長的機率高於游錫堃，但正副院長人選是否會組成韓黃配或游黃配，藍綠皆有懸念。

▲韓國瑜被認為有望接任立法院長。（資料照／記者林敬旻攝）

2024大選立委部分，藍綠白席次皆未過半，分別為國民黨54席、民進黨51席、民眾黨8席，立院龍頭之爭也成為選後各界關注的重點之一。現任立法院長游錫堃是民進黨正國會派系的精神領袖，素有人望，獲得朝野立委讚許，還曾獲得國民黨團總召曾銘宗公開讚揚是「全民立法院長」。

▲游錫堃曾獲讚是「全民立法院長」。（資料照／記者陳煥丞攝）

而國民黨不分區立委排名第一位的韓國瑜，也被認為是有望出任立法院長的人選之一。然而，不論藍綠哪方想要拿下立院龍頭之位，都得跟民眾黨合作才有機會，到時是否會與民眾黨的黃珊珊或黃國昌組成韓黃配、游黃配，仍有待觀察。

根據《聯合新聞網》報導，目前藍綠陣營均認為韓國瑜出任立法院長的機率比游錫堃高，但藍營覺得柯文哲是否支持韓，每次答案都不樣，或許讓游續任也未嘗不可；綠營則對柯的誠信期限打上問號，坦言不會為了阻止韓就輕易與柯合作。

▼▲黃珊珊（上圖）、黃國昌（下圖）都被認為有望與藍綠合作組成正副院長。（資料照／記者湯興漢、李毓康攝）

民眾黨主席柯文哲13日被媒體問到，「現在立法院是三黨不過半的情況，未來在國會上，民眾黨會繼續和國民黨談合作嗎？還是會和民進黨談合作？另外，是否會支持國民黨立委韓國瑜選立法院長？」

柯文哲回答，民眾黨中央黨部還存在，還有8名新任不分區立法委員，很多事情還是要再討論，未來民眾黨會扮演一個關鍵少數，不會固定說要跟誰合作，而是針對議題來看，講得有道理就支持，講得沒道理就不會支持。

至於是否會支持韓國瑜選立法院長，柯文哲表示，私人交情是一回事，但民眾黨都是群體決策，不是一人政黨，未來幾天會開會來解決這件事情。