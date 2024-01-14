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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃揚明：新潮流加盟軍4現任立委落馬　北、中受重創

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德拿下勝利，資深媒體人黃揚明認為，新潮流系雖然出了總統，但在現任立委部分加上盟軍，卻有4人落選，分別為新北市第12選區的賴品妤、桃園市第1選區的鄭運鵬、台中市立委第4選區的張廖萬堅、桃園市第2選區的黃世杰。

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德獲得2024總統大選勝選。（圖／記者李毓康攝）

民進黨在2024大選中雖然拿下總統選舉的勝利，立委部分卻只拿下51個席次，國民黨則拿下54席，民眾黨拿下8席，藍綠白國會席次皆未過半。

而在投票日之前，國民黨女戰將、台北市第7選區立委候選人徐巧芯就曾對外喊話，直指自己在這場選戰中真正的對手從來就不是民進黨籍的許淑華，而是對方所屬新潮流的資源、人脈與暗黑手段。民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如，也曾喊出「新潮流不倒、台灣不會好」口號。

資深媒體人黃揚明13日晚間在臉書發文表示，雖然新潮流系終於出了總統，但新潮流系的現任立委加上盟軍，卻在這次選戰中落選4人，詳細如下：

1、新潮流現任立委落選名單：賴品妤、鄭運鵬、張廖萬堅。
2、新潮流非現任立委落選名單：許淑華、謝子涵、謝志忠、張美慧。
3、新潮流現任盟軍落選名單：黃世杰（鄭文燦系統）。

▲▼ 賴品妤,廖先翔 。（圖／記者項瀚攝）

▲賴品妤宣布敗選。（圖／記者項瀚攝）

新北市第12選區的賴品妤力拚連任，卻因「雲豹小公主」事件受到重創，接著她反攻對手國民黨籍的廖先翔家族土地問題，挽回一些支持度，可惜還是輸給對手，連任失利。

賴品妤13日晚間7點35分現身汐止競總，自行宣布敗選，談話時語帶哽咽、沙啞，「首先在這裡跟大家致歉，是我不夠努力，沒有成功贏得這場選戰，也祝福對手廖先翔，進入立法院後能好好地為鄉親做建設。」

▲桃園市委會今天舉行立委號次抽籤，第一選區民進黨立委候選人鄭運鵬抽中2號，高呼總統、國會雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭運鵬打出政績牌，可惜還是未能打敗對手。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市第1選區的鄭運鵬則是對上國民黨籍的牛煦庭，鄭運鵬打出政績牌，強調自己過去8年為地方爭取建設及服務的政績，期望選民支持再連任；牛煦庭以「3個理由挺小牛」爭取支持，希望選民鼓勵投身政治的年輕人，當選後一定看得到、找得到、服務最周到、問政有門道。

結果開票之後，鄭運鵬一路輸給牛煦庭，最後由牛煦庭拿下勝利。鄭運鵬選後透過IG感謝選民支持，同時也恭喜牛煦庭當選，他表示，選舉是一時的，這屆立委的任期結束後，「我將暫時卸下民意代表的身分，專心擔任鄭運鵬兒子的爸爸」，雖然身分改變，但會持續努力，用其他方式守護台灣。

▲張廖萬堅,廖偉翔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張廖萬堅三連霸失利。（資料照／記者游瓊華翻攝）

台中市立委第4選區的張廖萬堅力拚三連霸，卻不敵國民黨籍的新人廖偉翔。張廖萬堅在發表落選感言時表示，感謝市民近26年來的支持，他相信一點一滴的努力，都留在市民心中，可能很多支持者不能接受，但他希望大家要理性看待選舉結果，這才是台灣民主可貴的地方。

▲▼賴清德前往桃園觀音區，出席「信賴之友會觀音分會暨桃園市第二選區黃世杰觀音區競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德曾出席黃世杰的競總成立大會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

而桃園市第2選區的黃世杰被認為是新潮流系的盟軍，他與對手國民黨籍的涂權吉，針對SRF固體再生燃料發電廠議題隔空互打，在投票倒數第3天時，還與行政院副院長鄭文燦一起前往桃園地檢署按鈴提告，指控對手涂權吉不斷以惡質手段抹黑攻擊，企圖使人不當選。

當時涂權吉則反控黃世杰在選前3天濫訴提告，卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實，相信選舉結果就會是答案。沒想到最終黃世杰以1229票的差距輸給涂權吉，讓地方人士大呼意外，甚至被外界視為，這是綠營基本盤出現鬆動的現象。

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