黃揚明：新潮流加盟軍4現任立委落馬　北、中受重創

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德拿下勝利，資深媒體人黃揚明認為，新潮流系雖然出了總統，但在現任立委部分加上盟軍，卻有4人落選，分別為新北市第12選區的賴品妤、桃園市第1選區的鄭運鵬、台中市立委第4選區的張廖萬堅、桃園市第2選區的黃世杰。

▲賴清德獲得2024總統大選勝選。（圖／記者李毓康攝）

民進黨在2024大選中雖然拿下總統選舉的勝利，立委部分卻只拿下51個席次，國民黨則拿下54席，民眾黨拿下8席，藍綠白國會席次皆未過半。

而在投票日之前，國民黨女戰將、台北市第7選區立委候選人徐巧芯就曾對外喊話，直指自己在這場選戰中真正的對手從來就不是民進黨籍的許淑華，而是對方所屬新潮流的資源、人脈與暗黑手段。民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如，也曾喊出「新潮流不倒、台灣不會好」口號。

資深媒體人黃揚明13日晚間在臉書發文表示，雖然新潮流系終於出了總統，但新潮流系的現任立委加上盟軍，卻在這次選戰中落選4人，詳細如下：

1、新潮流現任立委落選名單：賴品妤、鄭運鵬、張廖萬堅。

2、新潮流非現任立委落選名單：許淑華、謝子涵、謝志忠、張美慧。

3、新潮流現任盟軍落選名單：黃世杰（鄭文燦系統）。

▲賴品妤宣布敗選。（圖／記者項瀚攝）

新北市第12選區的賴品妤力拚連任，卻因「雲豹小公主」事件受到重創，接著她反攻對手國民黨籍的廖先翔家族土地問題，挽回一些支持度，可惜還是輸給對手，連任失利。

賴品妤13日晚間7點35分現身汐止競總，自行宣布敗選，談話時語帶哽咽、沙啞，「首先在這裡跟大家致歉，是我不夠努力，沒有成功贏得這場選戰，也祝福對手廖先翔，進入立法院後能好好地為鄉親做建設。」

▲鄭運鵬打出政績牌，可惜還是未能打敗對手。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市第1選區的鄭運鵬則是對上國民黨籍的牛煦庭，鄭運鵬打出政績牌，強調自己過去8年為地方爭取建設及服務的政績，期望選民支持再連任；牛煦庭以「3個理由挺小牛」爭取支持，希望選民鼓勵投身政治的年輕人，當選後一定看得到、找得到、服務最周到、問政有門道。

結果開票之後，鄭運鵬一路輸給牛煦庭，最後由牛煦庭拿下勝利。鄭運鵬選後透過IG感謝選民支持，同時也恭喜牛煦庭當選，他表示，選舉是一時的，這屆立委的任期結束後，「我將暫時卸下民意代表的身分，專心擔任鄭運鵬兒子的爸爸」，雖然身分改變，但會持續努力，用其他方式守護台灣。

▲張廖萬堅三連霸失利。（資料照／記者游瓊華翻攝）

台中市立委第4選區的張廖萬堅力拚三連霸，卻不敵國民黨籍的新人廖偉翔。張廖萬堅在發表落選感言時表示，感謝市民近26年來的支持，他相信一點一滴的努力，都留在市民心中，可能很多支持者不能接受，但他希望大家要理性看待選舉結果，這才是台灣民主可貴的地方。

▲賴清德曾出席黃世杰的競總成立大會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

而桃園市第2選區的黃世杰被認為是新潮流系的盟軍，他與對手國民黨籍的涂權吉，針對SRF固體再生燃料發電廠議題隔空互打，在投票倒數第3天時，還與行政院副院長鄭文燦一起前往桃園地檢署按鈴提告，指控對手涂權吉不斷以惡質手段抹黑攻擊，企圖使人不當選。

當時涂權吉則反控黃世杰在選前3天濫訴提告，卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實，相信選舉結果就會是答案。沒想到最終黃世杰以1229票的差距輸給涂權吉，讓地方人士大呼意外，甚至被外界視為，這是綠營基本盤出現鬆動的現象。