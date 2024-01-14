挑戰立委沒上！「最良心議員」20萬保證金全捐　網淚：真心為台灣

▲蔣月惠把保證金全捐出去。（圖／翻攝自FB／蔣月惠縣議員服務專區）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024大選昨（13）日順利落幕，屏東縣第一選區（屏北選區）由國、民兩黨短兵相接，最後由民進黨立委鍾佳濱勝選。有網友則注意到無黨籍參選的蔣月惠議員，在沒有任何旗幟、廣告下，拿下11%得票率，且開完票即發文，會將拿回的立委參選保證金20萬全數捐出，令眾人淚讚「真心為台灣」、「真的只有respect」。

屏東縣第一選區共6位候選人，開票結果是，1號無黨籍曾鈺庭1158票（得票率0.52%）；2號民進黨鍾佳濱10萬8723票（得票率48.40%）；3號無黨籍蔣月惠2萬5270票（得票率11.25%）；4號台灣維新張庭源496票（得票率0.22%）；5號中華統一促進黨李孟翰464票（得票率0.21%）；6號國民黨黃明賢8萬8518票（39.41%）。由民進黨鍾佳濱獲得最高票，連任立委。

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開票結束後，就有網友爆卦，「蔣月惠又將錢捐出去了」、「屏東蔣月惠議員，立委保證金拿回全捐」，發現蔣月惠在FB發文，「蔣月惠零成本選立委得25,270票（11.3%）依選委會10%可退回20萬保證金、全數捐羅騰園殘障基金」，接下來會繼續努力，為2026縣議員選舉做準備。

貼文一出，眾網友感動不已，「這麼善良又認真做事，堅持不花錢打選戰的議員，希望下次能順利當選」、「又捐？」「良心啊」、「她會不會做到破產啊」、「自己也要過得好，才能照顧其他人啊」、「保證金是她自己出的吧？只能推了」、「台灣少數真心幫助人的政治家」、「她就是一個很乾淨的民代，但就是議員層級」、「她真的是把政治當作理念而且很努力，長期關懷弱勢很不簡單。」

還有人忍不住驚呼，「在完全沒有媒體，也沒任何旗幟與廣告下，甚至連新聞幾乎都沒有，還能拿下25270票，真的是不簡單」，其他人也狂點頭，「有夠強，沒宣傳拿11%」、「她真的是一步一腳印」、「零成本可以選10趴，真神人」、「根本不知道她有選，還拿11趴，真的強」、「小弟我選區的，看到名字我就秒選了，非常人的好心人，但是立委還是不適合她，太多毒蛇猛獸。」