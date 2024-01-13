台灣基進吳欣岱宣布敗選！挨批綠營戰犯　她喊：持續深耕港湖

▲吳欣岱向支持者致歉，承諾會挺住深根港湖。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者李姿慧／台北報導

立委選舉台北第4選區(內湖、南港)被視為「三姝對決」激戰區，國民黨候選人李彥秀勝選，奪回港湖立委席次，一路領先民進黨高嘉瑜、台灣基進黨吳欣岱，吳欣岱瓜分泛綠選票，挨批戰犯，吳欣岱敗選後現身致歉，指沒達成選民期望，港湖一直是最艱困選區，但仍有因對的價值支持的人，未來會堅持在港湖挺住。

吳欣岱晚間也現身發表敗選感言，她說，首先要非常感謝，就是在這次的選戰之中，從2022市議員選舉一直到現在，一路以來都在支持他們的不管是支持者，或者是來幫忙的志工，或者是有做任何金錢或者是時間上面幫助的前輩。

面對敗選，吳欣岱也向選民致歉，她表示，先跟大家抱歉，沒有達成你們的期望。儘管內湖南港一直都是一個最艱困的選區，但是還是非常非常感謝有一群很明確堅定的族群，是不看贏面大小、不看輸贏的算計，只是因為對的價值而支持她的人。

吳欣岱說，她要在這邊跟各位承諾，相信這一次的選舉之後，大家應該已經發現她們做出來的承諾，是會拼盡全力做到的。所以也再次跟大家做承諾，她跟台灣基進會繼續在內湖、南港持續深耕。她們會非常努力，繼續堅持、繼續堅持在這個地方挺住。也要跟支持者和擔心她們的人說一句，不用擔心，因為她們一定挺得住。然後接下來會繼續努力。