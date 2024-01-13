高雄立委／完成4連霸！　許智傑鞠躬：我們都是驕傲的鳳山人

▲許智傑發表勝選感言，向支持者鞠躬致謝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

2024選戰結果出爐！高雄第7選區(鳯山區)由立委候選人許智傑(民進黨)勝出，許也於晚間7時20分自行宣布當選，蟬聯立委4連霸。許智傑表示，這段期間很感謝賴清德總統、老同學高雄市長陳其邁在選情艱困的時候數度來鳳山陪伴輔選，雖然這一仗打得艱辛，過程中有不實抹黑、造謠攻擊，「但我們都挺過挑戰、度過難關，最後我們勝利了！」

許智傑說，鳳山的改變，大家都看的見，曹公圳鳳山溪的整治、衛武營國家藝術文化中心爭取、47公頃衛武營公園、黃線捷運的動工、國道七號的核定以及三井Lalaport的落腳等等，都是鳳山大步向前、飛躍進步的證明，而這些實質政績、這些改變，「智傑都是扮演最關鍵的角色。而所有建設，都需要經費上的挹注以及監督，智傑會繼續在立法院看緊預算、顧好咱鳳山的建設。」

許智傑最後牽手，與女兒以及所有競選總部團隊同仁上台鞠躬感謝，感性提到，「今晚的勝利，是屬於我們每一位鄉親！我們都是驕傲且光榮的鳳山人！」許智傑強調，未來仍會和市民朋友站在一起，鳳山還有很多夢想以及計劃正等待著一一實現，不會辜負所有鳳山鄉親們的信賴和寄託，「很榮幸，可以把自己捐給鳳山，為鳳山人服務。」