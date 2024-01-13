小民歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第五大黨」驚呆PTT：很強

▲小民參政歐巴桑聯盟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024總統大選今天（13日）舉行，其中，不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，本屆將有16個政黨來角逐34席不分區立委。有網友注意到，「小民參政歐巴桑聯盟」已經破10萬票，以0.92%得票率成為第五大黨，「這樣子算有料嗎？」引發話題。

開票後3個小時又38分鐘，有網友在PTT的HatePolitics板發起討論，「歐巴桑聯盟破10萬票 這樣有料嗎？」發現歐巴桑聯盟已經破10萬票，成為第五大黨，「這樣子算有料嗎？還是一樣什麼東西都沒有，好像才快要過一趴QQ」，好奇「下一次2028還有機會會看到他們嗎？」板上有沒有「歐巴桑聯盟」的支持者？

貼文引發話題，就有人直點頭，「很強，政見吸引人」、「有生小孩的就會忍不住想投他們」、「他們的縮寫很屌，小歐盟」、「偏社區民生的政黨」、「10萬票很強」、「歐巴桑真的不錯，期待未來的成長」、「藍綠白黃以外第一名，有嚇到。」也有網友表示，「不是因為抽到一號嗎= =」、「1號神威==」、「抽到一號有加分」、「基進被虐真的可憐。」

根據中選會即時開票數據，全台17795間投票所，已開16562間，不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨得票數最多為民主進步黨（得票數4,598,316票，得票率36.53% ），第二為 中國國民黨（得票數4,337,395票，得票率34.46%），第三為台灣民眾黨（得票數2,761,867票，得票率21.85%），第四為時代力量（得票數321,292票，得票率2.54%），第五為小民參政歐巴桑聯盟（得票數117,497票，得票率0.93%）。