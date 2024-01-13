張斯綱宣布敗選！藍營分裂敗給吳思瑤　喊話支持者「不要怪侯漢廷」

▲國民黨北市第一選區立委候選人張斯綱，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／綜合報導

第11屆立法委員選舉今（13）日投開票，台北市第一選區由（士林、北投）民進黨候選人吳思瑤當選，國民黨候選人張斯綱發表敗選感言，抱歉辜負民眾希望政黨輪替的期待，他會將責任扛起。第一選區因泛藍分裂成為影響選情的重點，張斯綱特別喊話請大家不要責怪侯漢廷，因為這就是民主、這就是選舉，票多的贏、票少的輸，僅此而已。

台北市第一選區由（士林、北投）現任立委民進黨候選人吳思瑤確定三連霸，先前因泛藍整合分裂，讓吳思瑤對上國民黨台北市議員張斯綱、無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷，上演「三腳督」戰局，讓戰況撲朔迷離。

張斯綱晚間宣布敗選，並在臉書發文表示，「讓北投天母所有期待政黨輪替、下架黨意立委的民眾希望落空了。剛剛過來的路上，碰到許多支持者都覺得非常扼腕，我要請大家不要過於責怪漢廷兄，因為這就是民主、這就是選舉，票多的贏、票少的輸，僅此而已」。

張斯綱表示，這場選舉演變成三腳督的情勢，從來都不是他所樂見。期間他也做了很多努力，希望能夠團結在野力量，共同為下架不適任的黨意立委來奮鬥。選戰過程中，自己也堅守不攻擊漢廷兄的原則，努力爭取所有可以爭取的支持，一心只為了下架黨意立委來打拚。只可惜事與願違。

張斯綱說，很抱歉，辜負了六成民眾希望政黨輪替的期待，斯綱會將責任一肩扛起，好好檢視自己是不是還有哪裡做得不夠好？做得不夠多？再次感謝所有相信斯綱、投票給斯綱的朋友們。

張斯綱也恭喜對手吳思瑤，喊話不要辜負未來四年的託付，但在選戰過程中交鋒的議題，包括萊豬、高端、賴皮寮，對就是對，錯就是錯，不是數人頭決定的，請謹記多數民意，是不滿民進黨的。張斯綱最後說，今年沒能光復士林北投，真的很遺憾，但敗軍之將，何以言勇，睡一覺起來，繼續打拚。