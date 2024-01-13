黃健豪發高燒奪回盧秀燕本命區！　空姐妻比愛心...幫擦勝利的眼淚

記者許權毅／台中報導

台中市立委第五選區（北區、北屯區）由國民黨黃健豪擊敗現任民進黨立委莊競程，黃健豪在19時左右票數自行統計突破10萬票，出面自行宣布當選。黃健豪提及家人在選戰中遭受攻擊不經落淚，正妹妻子葉季青趕緊幫忙擦拭，也在台上對支持者比愛心。

▲台中第五選區黃健豪奪回盧秀燕本命區，空姐妻子一同上台自行宣布當選，向台下支持者比愛心。（圖／記者許權毅攝，下同）



黃健豪是盧秀燕重要子弟兵之一，這次出戰盧秀燕的本命區北北屯，最終順利奪回該區，讓綠地變回藍天。盧秀燕在18時左右出現在競總，並未多發言，進入辦公室後關心黃健豪、了解本命區狀況，半小時後步出，黃健豪送至車旁，也鞠躬向「師傅」致謝。

▲黃健豪稍早向盧秀燕鞠躬致謝，盧並未對外發表談話。（圖／記者許權毅攝）



黃健豪在19時左右步出辦公室，見自行統計突破10萬票以及掌握剩下票匭情況後，自行宣布當選。黃說，感謝盧秀燕給予的幫助，感謝北區北屯區的市民朋友，讓我從議會走進國會，這也是選區選民對我的託付，以後會監督執政黨，也希望民眾監督自己，展現民主。

黃健豪指出，對手有一些政見，若是對人民、國家好的，也會多加參考，若是有不懂的地方，也會希望向對方請教。

黃健豪在台上提及選戰過程中與對手發生攻防戰，認為家人無辜遭受到牽連，承擔不應該承擔的壓力，相當自責不捨，忍不住落淚，妻子葉季青溫暖安撫，也幫忙擦拭。

葉季青則透露，黃健豪其實是抱病拚到最後，相當心疼，現在臉上還發紅，是因為發燒，昨日仍在選區內拜票到深夜，最感謝團隊、相信我們的人。