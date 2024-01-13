游淑慧宣布敗選！喊話支持者不要難過惋惜「明天我一樣會勇敢」

▲游淑慧宣布敗選。（資料照／國民黨提供）



記者張乃文／台北報導

2024總統、立委大選中，台北市第二選區（中山、大同）由民進黨、現任議員王世堅拿下。國民黨候選人游淑慧則自行宣布敗選，除了發表這些日子的心情，她也強調：「明天，我一樣會勇敢。」

游淑慧在臉書貼文，表示這次接受徵召到北市最艱困的選區，「許多人說我很勇敢，我笑說：我不是勇敢，只是沒什麼好怕的。總有困難的選區，總不可能到處都好選……」

游淑慧說，對國民黨而言，士林大同一直是個難以逾越的高山，所以很多優秀的人才，總會望高山而止步，但她想任何事都要勇敢踏出第一步，而且士林大同鄉親的熱情與包容，出乎她的意料之外，8個月的相處，「很多人把我當做自己的女兒、家人。」

游淑慧強調，謝謝每一位支持她、給她鼓勵的好朋友，「我相信每一段的經歷，都會讓我有所成長。游淑慧不怕自己挫折，但卻怕不知如何安慰失望難過的你們，所以拜託所有支持者不要難過和惋惜。明天，我一樣會勇敢。」

游淑慧在此次選舉的黨內初選中，原有意爭取台北市第四選區（內湖、南港）代表國民黨出戰，不過，最後由國民黨總統候選人侯友宜居中協調，成全李彥秀參選港湖，而游淑慧挑戰台北第二選區（中山、大同）。

面對深綠選區，國民黨肯定游淑慧的歷練和戰力，更盛讚是「奇兵」預期能出奇不易的打贏這場選戰。

對手王世堅也曾公開肯定游淑慧認真，並認定兩人是「旗鼓相當」可謂可敬的對手。以在議會共事過的經驗來說，王世堅認同游淑慧問政表現，據理力爭，更不會刻意偏袒台北市長蔣萬安。

不過，在這場君子的良性之爭中，仍由王世堅拿下這場選戰，成為前進國會為民喉舌的代議士。