大勝對手逾2萬票！　顏寬恒：不是王子復仇是爭回公理正義

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第二選區最終票數出爐，國民黨候選人顏寬恒獲得11萬9294票，對手民進黨候選人林靜儀9萬6492票，顏大勝2萬2802票，甜蜜復仇。顏寬恒發表勝選感言，他表示，這一次的勝選不是「王子復仇」，是爭回真正的公理與正義，他對轄內的重大建設非常了解，一上任就能無縫接軌，把過去4年人民損失的福利，一項一項找回來。

▲顏寬恒勝選後發表感言。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒2020年爭取立委連任敗給時任台灣激進黨的陳柏惟，2021年陳遭到罷免，當時中二選區進行立委補選時，顏寬恒再敗給民進黨的林靜儀。本屆立委大選，顏、林再次對決，被外界稱為是顏寬恒的「王子復仇記」。

今天晚間6時，顏寬恒票數大幅領先林靜儀，總部自行宣布當選。顏寬恒表示，這一次的勝選不是王子復仇，而是爭回真正的公理、正義，正義就在大家的心中，不是他們（對手）說了算，我們認真勤奮的做事，在未來拜託大家，你們就是我的後盾，未來4年，我會更努力、更認真，過去4年沒有做的建設、服務，人民的福利，我會一項一項找回來。

▲顏家人上台接受民眾歡呼。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒說，一路走來，他認為努力就會有收穫，之前補選時，遭到媒體的大量攻擊，那時是非公正我們沒有辦法很好的表達，最終我補選落敗，落敗到現在已經過2年，這2年所有失敗的經驗與過程都是我們的養分，有鄉親父老的支持，我才能勇敢的站在這裡。

他說，這次選舉，我只是把真正的我呈現出來，並沒有去做另外一個顏寬恒，只是過去我沒有很好的機會，可以表現自己是怎麼樣的人，任由一個特定的媒體把我形塑成他們想要的樣子，這一切都過去了，但我們把它深深地放在心裡，變成了我成長最好的原動力，我對轄內的重大建設都非常了解，一上任可以無縫接軌，將做到最好，照顧民眾所關心的，寬恒會全力以赴。

本屆立委大選中二選區部分，顏寬恒總部統計全部票數顯示，1號候選人顏寬恒獲11萬9294票，2號候選人林靜儀9萬6492票，3號司法正義黨候選人洪麗華6314票，4號無黨籍候選人紀銘修2245票，最後票數仍以中選會公布為準。