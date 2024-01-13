三重全部開出！新北第三選區李坤城「奪下10萬票」確定當選

▲李坤城拿下10萬票，當選三重立委。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



記者林韋辰／綜合報導

第11屆新北市第三選區立法委員選舉結果揭曉，民進黨李坤城擊敗其他候選人成功當選，成為新一屆立法委員。根據選舉統計資料，三重區已全數開出，李坤城以總得票數10萬141票，佔得票率53.3%的優異表現，成功贏得其他競爭對手。國民黨蔡明堂以7萬9828票，得票率為42.49%，位居第二。無黨籍蘇卿彥則取得4千805票，得票率為2.56%，無黨籍陳東雲獲得3千94票，得票率為1.65%。

▲選舉之前，李坤城與老婆一起車隊拜票。



新北市三重區一直以來是「綠色堡壘」，此次民進黨立委余天放棄連任，交棒給前議員李坤城來接手，對戰國民黨前議員蔡明堂。時至20:56分，中選會開票完成，李坤城確定當選第11屆立法委員，得票數總共破10萬，得票率53.30 %，可見選民對他的大力支持，也順利接棒成功。蔡明堂雖然取得相當不錯的得票數，但對李坤城的落敗仍不可避免。

▲國民黨蔡明堂落選，鞠躬向支持者表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



此次選舉中，李坤城以民進黨身分奪下勝利，成功將新北市第三選區的立法委員之位守護在民進黨手中。整體票率顯示選區選民的高度參與，也顯示出這場選戰的激烈程度。

＊最終得票數以中選會公布數字為準。＊