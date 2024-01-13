從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

▲黃建賓當選台東立委，感謝縣長饒慶鈴。（圖／翻攝自Facebook／黃建賓）

記者游郁香／綜合報導

2024總統立委大選今(13日)登場，本屆台東縣立委出現史上最多的6人參選，新人參戰的國民黨候選人黃建賓在綠營分裂之下，成功突圍替藍軍奪回睽違12年的立委席次，他當選後直呼這一刻很不真實，一開始只有3個人跑行程，出了大武鄉就沒人認識，還好有縣長饒慶鈴大力相挺，擔任自己的競選主委，讓他非常感謝。

現年45歲的國民黨候選人、大武鄉長黃建賓新人參戰，就成功讓「藍天再現」，他直呼感覺很不真實，「從一開始沒人認識的黃建賓，到現在我是代表台東的立法委員！」他將這段參選過程形容為生命裡最神奇的一段「奇幻旅程」，就像從2A被拉到大聯盟比賽。

▲黃建賓當選台東立委，國民黨奪回失去12年的立委席次。（圖／翻攝自Facebook／黃建賓）

「我們一開始只有三個人，沒有人認識，亂跑一通，出了大武鄉就沒有人認識我。我們當了兩個月的無頭蒼蠅，四處亂撞，撐過了前期。」黃建賓說，在他感到茫然時，縣長饒慶鈴及時出現，「小鈴姐她全力支持阿賓，廟口開講、車掃、路掃每個場都可以看到她的身影。是她不捨阿賓身邊沒人幫忙，跳進來擔任我的競選主委，我要對她說聲，『非常謝謝！』」

從不被看好到勝選，黃建賓表示，「今晚有太多要感謝的。我感謝台灣、感謝台東，讓我們能夠用和平的方式解決對選舉的歧見。選舉的結果不是終點線，而是我努力的起跑線。」

「讓我們好好享受今晚的喜悅，明天開始，為台東好好打拚！台東就是這樣好，謝謝！」

▲黃建賓當選台東立委。（圖／翻攝自Facebook／黃建賓）

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