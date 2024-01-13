苗縣陳超明、邱鎮軍當選立委　綠營翻轉苗栗奇蹟未現

▲陳超明當選苗栗縣一選區立委，連任成功、完成四連霸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2024立委選舉今(13日)開票結果出爐，苗栗縣2個選區分別由陳超明及邱鎮軍當選，這次選舉陳超明與曾玟學雖然以無黨籍參選，基本上還是維持藍、綠對決的局面，選舉結果綠營仍未拿下席次，苗栗縣2個選區都是藍營當選，立委政黨顏色沒有改變。

今天下午4時投票結束，隨即進行開票，立委選情方面，第一選區(海線)無黨籍的陳超明一路領先，不到晚間6點得票數已突破當選門檻，自行宣布當選，成功蟬聯4連霸立委；民進黨的康世明則在稍晚發布敗選聲明，恭賀陳超明當選，也希望苗栗在未來能夠更好。

▲邱鎮軍當選苗栗縣二選區立委，成功延續藍營鐵票區的政治香火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

第二選區(山線)則由國民黨籍的邱鎮軍在6點30分自行宣布當選，邱鎮軍現任苗栗市長，首次參選立委就當選，成功延續藍營鐵票區的政治香火；無黨籍的曾玟學這次與民進黨合作，雖然個人形象清新，還是功敗垂成，無法撼動苗栗山線這塊藍營鐵板。

這次苗栗縣立委第一選區(海線)由因案被國民黨停權以無黨籍參選的陳超明，和民進黨「徵召」的前竹南鎮長長康世明對決，開票結果陳超明得79521票、56.85%得票率當選；第二選區(山線)則是國民黨籍的現任苗栗市長邱鎮軍對上無黨籍的曾玟學，開票結果邱鎮軍得89111票、55.05%得票率當選。

一名熟悉苗栗地方選舉歷史的人士表示，決定這次苗栗縣立委選舉勝負的因素依序是政黨、族群及候選人特質。他說，中央級的選舉地方派系對選民投票的影響力幾乎可以忽視，取而代之的就是意識形態，在苗栗縣主要還是藍、綠對決。苗栗一選區(海線)選民結構綠略大於藍，民進黨的康世明雖然知名度不足，仍有不低的得票，不過，還是不敵老將陳超明主打的政績牌，勝選功虧一簣。二選區(山線)是藍營的鐵票區，2008年立委選制變更後，從徐耀昌到徐志榮，都是國民黨人當選，是國民黨的鐵票選區，也是民進黨全國最艱困的選區。

這名人士也表示，族群是影響選舉結果的第二因素，苗栗縣閩南、客家族群約占人口3成、6成，第一選區8鄉鎮閩南人占多數，這次選舉2名候選人都是閩南人，族群因素可以排除。而第二選區10個鄉鎮市都是客家族群佔絕對多數，非客家籍的候選人在這個選區打選戰將會非常辛苦，因此，2008年立委選舉改制以來，都是客家人當選，而民進黨在這個選區並沒有培養能戰的客家籍戰將，先前如楊長鎮、吳宜臻選舉才回苗栗，選後就離開，不再經營地方，這次只能和無黨籍的曾玟學合作，曾玟學不是客家人，選戰過程相當辛苦，並沒有撼動鐵板。

這名人士說，候選人成長的背景、個人特質等都會影響選舉結果。第一選區的康世明比對手年輕，原本是高中老師，擔任竹南鎮長也有不錯政績，形象清新，但最大的弱點是知名度不夠；而陳超明是3連任的立法委員，對手猛攻他涉及SOGO案的收賄官司是他最大罩門，他以政績尋求選民支持，最後連任成功、完成四連霸。

第二選區的邱鎮軍和曾玟學都首次參選立委，曾玟學年輕、熱血有強大的論述能力，廣受年輕世代喜愛，這次獲得民進黨青睞，以合作方式來挑戰不可能的任務，可惜並沒有成功。選戰期間曾玟學對邱鎮軍的房屋租給染毒電玩店，及對邱鎮軍個人的背景有強烈批判，不過，並未產生左右選舉結果的變化。