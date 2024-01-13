高雄立委／李眉蓁「4年選3次」再敗選立委　支持者激動：雖敗猶榮

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市立委力拼「八仙過海」，其中第三選區競爭激烈，國民黨候選人李眉蓁和民進黨候選人李柏毅開票過程有來有往，最後由李柏毅以3%差距自行宣布當選。開票結束後，李眉蓁感性感謝支持者。

▲國民黨高雄市立委候選人李眉蓁發表敗選感言，握手向支持者致謝。（圖／記者許宥孺攝）

李眉蓁晚間7點51分抵達競選總部，晚間8點11分在國民黨高雄市議員李雅芬、陳玫娟、白喬茵陪同下，上台向支持者發表敗選感言，現場氣氛凝重。

▲國民黨高雄市立委候選人李眉蓁發表敗選感言，握手向支持者致謝。（圖／記者許宥孺攝）

「謝謝大家，大家都辛苦了！」李眉蓁說，尤其是她的競選服務團隊，她和團隊都很努力，但結果不如預期，對大家很抱歉，是她努力不夠，希望未來左楠可以更好，她會繼續堅持作對的事情。

李眉蓁表示，這場選舉大家都期待可以從左楠出發，現場很多支持者都很傷心，她也喊話支持者「不要傷心，要勇敢繼續下去」，最後也感謝同事議員，她不會氣餒，下次一定會翻轉。現場支持者聽完一席話都很感動，有人拍手喊「辛苦了」，也有支持者高喊：「眉蓁加油！雖敗猶榮！」李眉蓁也走下台向支持者握手致謝。

▲國民黨高雄市立委候選人李眉蓁發表敗選感言，握手向支持者致謝。（圖／記者許宥孺攝）

民進黨現任立委劉世芳因健康因素宣布不再競選連任，民進黨最後徵召在地市議員李柏毅出線。李柏毅是民進黨新潮流派系，為陳菊子弟兵，自2014年參選市議員以來，已連任3屆。國民黨則立阻高雄綠委「八仙過海」，派出在地議員李眉蓁參選，此役與對主要競爭對手李柏毅廝殺激烈，雙方民調互有領先。

李眉蓁2006年代表親民黨參選高雄市議員敗選，後在2010年由國民黨提名參選高雄市議員，自2010年一路連任四屆，是在地資深議員。期間，李眉蓁在2020年高雄市長補選一戰被黨部推派參選，當時她自認「越級打怪」，僅獲24萬8478票，得票率25.9%敗選，四年之間分別參選市議員、市長、立委。

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