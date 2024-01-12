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幫郭台銘連署選前遭起訴　台南藍軍批新潮流已成台灣共產黨！

▲台南市議會國民黨團砲轟賴清德，質疑是否選情告急急著動用國家機器，司法追殺非新潮流的異己異黨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團砲轟賴清德，質疑是否選情告急急著動用國家機器，司法追殺非新潮流的異己異黨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大選前夕，又有3人因為幫郭台銘連署，被依違反選罷法被起訴，對此，台南市議會國民黨團砲轟賴清德，質疑是否選情告急，才急著動用國家機器，追殺非新潮流的異己異黨？

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝怒指，賴清德主席領導的民進黨果然更狠，只要不是新潮流，其他人全都是敵人，滿腦子只有選舉，不管人民死活，問問台南鄉親，賴清德在台南8年大家快樂嗎？賴皮寮事件被爆料，賴清德冷血強拆鐵路東移4百多戶的往事也再度被揭發，四十多位老人抑鬱死亡，為了有個遮風避雨的家，高齡八十還要貸款買房，對比賴清德謊話連篇，台南人不痛心？而且至今，賴清德都不敢公開回答，為何不給登革熱死亡112人慰問金，也不協助國賠？為何要強拆鐵路東移戶4百多戶人家園，只因跟許添財市長不合？國中生之死民怨滔天，賴清德至今不敢回應是否反廢死？只保護殺人者的人權？

蔡育輝表示，世界都在看，民進黨執政8年，台灣人民缺什麼，民進黨就賺什麼，民進黨賺什麼，台灣人民就缺什麼，疫苗要賺、口罩要賺、爐碴要賺、太陽光電要賺，民進黨不只治國無能，還貪腐無度，只要監督民進黨，民進黨毫不反省，只會栽贓對手說謊，人民為什麼要支持民進黨？

蔡育輝痛批，司法為何不去查詐騙？為何不去查毒品？不去查高端？不去追民進黨imb詐騙高層，里長到大陸旅遊當街被帶走約談，因為幫郭台銘連署，屏東縣議會議長周典論在凱道支持侯康配，隔兩天就立刻遭到屏東地檢署搜索聲押獲准，九合一大選時，民進黨不斷利用司法和特定媒體，抹黑迫害國民黨籍宜蘭縣長林姿妙和羅東鎮長吳秋齡。

蔡育輝表示，民進黨更讓人民『切心』的就是，民進黨在賴清德主席的領導下，只要不是新潮流者、非我族類就痛下殺手，『司法和政治追殺』同時下手，在台南是這樣，在高雄更是以同樣卑劣手段，對付民進黨的『台派教父』郭倍宏，只因為郭倍宏參選高雄六選區立委，4年前不起訴的案子，居然再度被新北地檢署起訴。

蔡育輝說，郭倍宏為此給民進黨及黨外運動先進先賢寫了封公開信，痛心台灣民主倒退50年，現在的民進黨還有追求民主自由的靈魂嗎？利用網軍和媒體實行看不到的政治迫害？借刀殺人踐踏民主價值？還是已經成為利用政治及司法權利，鬥爭異己的台灣共產黨？』，台灣人民還要支持人民缺什麼，民進黨就賺什麼，還用司法對付小老百姓的民進黨嗎？還要支持反廢死，只保護殺人者人權的民進黨嗎？

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