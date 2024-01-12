選前之夜未邀前總統馬英九　朱立倫：不讓他再受綠營惡意攻擊

▲針對前總統馬英九在國民黨選前之夜未受邀出席，國民黨主席朱立倫今天受訪時指出，主要是不願意再讓受到綠營惡意攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最後一天，國民黨主席朱立倫白天留守桃園幫立委候選人掃街拜票！針對媒體詢問，國民黨選前之夜未邀請前總統馬英九出席，朱立倫表示，主要是不願意看到馬英九再受到綠營的惡意攻擊；此外，屏東縣議長周典論女兒周孟蓉昨天在臉書發文，指稱鴻海創辦人郭台銘支持侯友宜才能完成政黨輪替、下架民進黨議題，朱立倫認為，其實這是大家的共同目標，為了要保衛中華民國台灣，必須要集中選票才能下降民進黨。

朱立倫指出，大家都可以看到，馬英九最近的發言被民進黨嚴重扭曲並斷章取義，尤其在昨（11）日晚間民進黨造勢晚會上，從頭到尾都是「批馬大會」，所以他們不願意、不希望馬英九再受到這樣惡意攻擊，他們今晚選前之夜集中的焦點，在於公平正義對決貪污腐化的民進黨、和平安定的未來兩岸對決兵凶戰危的民進黨，希望能夠集中全力下架民進黨的期盼。

朱立倫還提及，台灣有超過60%民意希望政黨輪替，民進黨在過去8年來的不公不易、貪污腐化，造成兩岸兵凶戰火，因此民進黨必須要下台，這是多數民眾共同期待，在這樣的期待之下，所有的在野朋友必須要團結一致、集中選票，不只是總統大選，立委選舉也是，才能達成這樣的目標。

媒體也詢問屏東縣議長周典論女兒周孟蓉昨天在臉書發文，鴻海創辦人郭台銘希望總統大選，大家能集中選票支持侯友宜，才能完成政黨輪替、下架民進黨；朱立倫強調，近日看到各種報導，包括聯電榮譽副董事長宣明智發文、宣明智的朋友發文或是周孟蓉的發文，其實大家都只有一個目標，就是為了要保衛中華民國台灣，所以必須要集中選票，這也是大家的共同目標。