柯文哲選前之夜凱道造勢　網友曝遊覽車動員北上照掀激辯

▲有網友在PTT發問「今天凱道會有幾台遊覽車」，立刻掀起討論與激辯。(圖／翻攝PTT，下同)

政治中心／台北報導

2024總統暨立委大選明天即將投票，國民黨12日再次喊出「集中投藍不白投」，強調在野要集中力量、票投侯康，才能實現政黨輪替。對於藍高喊「棄柯保侯」，藍綠白三陣營在選前之夜的造勢大會格外受到矚目，甚至也在社群上造成熱議，有網友在PTT發問「今天凱道會有幾台遊覽車」，甚至有人貼出民眾黨動員遊覽車北上凱道造勢，支持者各為其主的意志立刻掀起討論與激辯。

藍綠白各陣營的選前之夜，國民黨總統候選人侯友宜回到本命區新北板橋，舉辦「贏回中華民國」造勢；民進黨候選人賴清德分南北場，先在政治起家厝台南造勢預熱，再直搗侯友宜大本營新北板橋；至於民眾黨的柯文哲則是選在凱達格蘭大道舉行晚會，號召支持者塞爆凱道。

有網友在PTT以「今天凱道會有幾台遊覽車」為題發文表示，是這樣啦，看到隔壁發遊覽車照片才知道，原來大家都是自動自發義無反顧的搭遊覽車，前往凱道集結，太感動了，絕對不是被動員的。

該貼文一出，立刻在底下掀起討論與對戰，「民眾黨的遊覽車是搭車的人要花錢喔」、「有便當嗎」、「一樓猛」、「0，可憐那」、「有 但要400自費」、「400自費 想搭可以」、「付錢可以搭，餐點要自備」、「自費搭車能叫動員? 邏輯死了嗎 笑死」、「要自費吧？」、 「不收錢的佈道大會 自費搭車不就正常」。

另外，也有網友貼出拍到的遊覽車照，對於到底有沒有動員或自費動員，網友們在PTT上的討論也此起彼落，「要自己掏錢的你還嘴」、「有遊覽車 400元一台 怎麼嗎」、「400自費耶，台北的朋友你們要自立自強」、「有遊覽車啦。我記得要繳錢幫遠的來回」、「第一次聽到被動員還要自費的，我要去看看」、「很多台 捷運很多台」、「有自費包車經過大家就歡呼」、「你有錢也可以搭 不是免費的」、「剛剛開車繞過一圈，一台都沒有」、「去的可能還要捐錢喔」、「自費搭車不叫動員？ 不然動員這兩個字」。

▼柯文哲在凱道舉辦選前之夜，停在自由廣場的遊覽車。(圖／讀者提供)