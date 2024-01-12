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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲民眾出門投票！　柯文哲喊：選舉不再是政黨主導而是公民力量

▲▼柯文哲台北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

距2024總統大選投票日剩不到24小時，民眾黨總統候選人柯文哲12日表示，這場選舉，主導的不再是政黨，而是「公民力量」，人們期待擺脫舊政治，期待公開透明的新文化，期待第三勢力帶領台灣開創新局，呼籲民眾出門投票，「如果你希望台灣減少對立撕裂、邁向和解共融，如果你鼓勵誠實、反省、進步、認真的文化，請支持柯文哲，讓改變持續在台灣發生。」

柯文哲今日在臉書發文透露，明天就是總統大選了，想請大家花幾分鐘思考，明天過後，希望台灣是什麼模樣？去年5月20日，他正式宣布參選，在觀音山旁的淡水河邊向人民宣示，要讓台灣重新成為美麗之島福爾摩沙，而不是外媒所說世界最危險的地方，希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子；希望台灣是團結和諧的國家，不是分裂仇恨的國家。

柯文哲表示，選舉過程中，面對各種攻擊、抹黑、騷擾，他仍不改其志，容有不同的意見，在辯論的過程中，也會針鋒相對，反對為了勝選而在同胞裡製造敵人、撕裂國家，因為他知道，當選舉結束，大家還是要共同生活，而他要從選舉開始，實踐一場「改變台灣的社會運動」。

柯文哲指出，選舉經費過高是政治敗壞的開始，於是他堅持用小額募款，不會鋪天蓋地買廣告而向建商財團靠攏，也不靠遊覽車、便當動員造勢，小草們自動自發搭大眾運輸前來，選舉旗幟有，但他們也鼓勵重複使用、垃圾不落地，選舉可以很環保，只看要或不要。

柯文哲透露，過去每逢大選就會出現很多家庭糾紛，一堆人在家裡為了支持誰吵的翻天覆地，這次他鼓勵年輕支持者多打電話給父母爺奶溝通，關心家中長輩，了解他們的需求，促成家庭和解、社會和解、乃至兩岸和解。這場選舉，主導的不再是政黨，而是「公民力量」，人們期待擺脫舊政治，期待公開透明的新文化，期待第三勢力帶領台灣開創新局。

柯文哲喊話，請民眾相信他會用理性、務實、科學，解決人民生活困境、處理國家危機；相信他會落實清廉、勤政、愛民、愛鄉土，深化民主、還權於民；相信他會時刻思考著，如何留給下一代更好的台灣，「當人民託付於我，我將全心全意為國效力。」

柯文哲也問，明天，要把未來託付給甚麼樣的政黨與領導人？是貪腐或清廉？謊言或誠實？新權貴新黨國，還是與人民堅定站在一起？他強調，相信各位心裡已經有答案，「明天我需要你出門，填上心中答案，如果你希望台灣減少對立撕裂、邁向和解共融，如果你鼓勵誠實、反省、進步、認真的文化，請支持柯文哲，讓改變持續在台灣發生。」

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