周典論涉連署書賄選遭收押　屏東驚見「政治迫害還我議長」布條

▲屏東出現懸掛「政治迫害─還我議長」的布條，力挺周典論 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議長周典論因涉郭台銘總統連署書賄選案，於25日被檢調搜索後以有勾串共犯、證人及湮滅證據之疑慮，遭羈押並禁止接見通信，檢方今(12)日借提偵訊，訊後還押。而周典論的家鄉新園鄉街頭，則出現「政治迫害、還我議長」的布條。

周的女兒周孟蓉11日晚上在臉書，披露「負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘先生於去年11月25日打電話告訴她，為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。檢方今天就借訊周典論，時機點巧合；屏東地檢署對此表示，為釐清案情，因此持續借提周典論，本是預定計畫，與周孟蓉臉書披露無關。而在議長的家鄉屏東縣新園鄉則出現「政治迫害、還我議長」的布條。

據悉，原本挺郭台銘的周典論因郭未登記，改挺侯康配；侯友宜於去年12月17日晚在屏東市慈鳳宮媽祖廟舉行造勢晚會，周典論也現身發言力挺；侯康配於23日晚在台北市凱達格蘭大道舉行造勢晚會，周典論也出現；24日晚上，侯康配在東港鎮舉行造勢晚會，周典論更是三度出面相挺。

25日早上6點，檢調人員即搜索周典論住處兼服務處、議長公館等處，帶走周典論及周孟蓉，訊後周典論被聲押禁見獲准，周孟蓉50萬元交保，周典論訊後被收押禁見，而新園鄉境內出現署名新園村長聯誼會「政治迫害還我議長」的布條，投票前夕格外引人注目。