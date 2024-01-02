「關鍵500萬」曝光　周典論豪宅監視器畫面全沒了

▲屏東縣議長周典論（右）遭懷疑花錢買連署書聲押獲准，關鍵在於周遭藍營鎮長咬出以現鈔交付500萬換1萬分連署書。



圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣議長周典論遭懷疑花錢買連署書，他日前遭檢方訊後被依違反正副總統選舉罷免法向法院聲押禁見獲准，周典論抗告後也遭二審法院駁回，確定得在牢裡過年，包括屏縣議會國民黨團、無黨籍聯盟共29位議員群起抗議司法不公及綠色恐怖，藍營副總統候選人趙少康更痛批政治收押，除了藉此壓制周典論在屏東的輔選，更威脅郭台銘讓他不敢出來挺國民黨。

藍營人馬一副言之鑿鑿模樣，咬定政治介入司法，殊不知，周典論被羈押的關鍵在於，他被早一步收押的國民黨潮州鎮長周品全緊咬，以500萬元代價交付1萬份郭台銘連署書。

除了有對價之嫌外，專案小組搜索周典論的住處時，還發現他家裡的監視器主機突然被格式化，影音檔案全都銷毀，由於恐有其他共犯，加上有滅證串證之虞，才將他聲押，連法官也認為有羈押必要，純粹是藍營自家人互咬的司法案件，根本無關政治。

由於同為藍營大將的周品全已供出實情，坦承日前赴周典論家中，周不但親手交付他500萬元現金，還要求在潮州地區必須要交出1萬張郭台銘連署書，當時另名陳姓祕書也在場。

周品全為交代細節，還向辦案人員說，從周典論手中收下500萬元現鈔後，就將其中的300萬元透過親友暫存至銀行帳戶，由於連署工作才起步不久，他只花了10萬元就有專案小組上門，他見東窗事發，索性把剩下的490萬元全都交出來，頗有切割自保意味。

本刊調查，周典論住家有多支監視器錄音錄影，卻突然在辦案人員搜索約談前夕，周家電腦主機都被格式化，雖然周典論辯稱剛好電腦故障，找人維修才格式化，不過，時間點實在過於巧合，專案小組懷疑他因連署下線陸續遭收押或交保，深知可能被一路溯源，遲早也會遭逮，因此從挺郭到轉而支持侯康的造勢活動公開提到，他也會被搜索約談，藉由政治操作，甩鍋司法不公，頗有事先打預防針意味。

郭台銘在去年8月間宣布參選2024總統，周典論除了協助郭台銘在屏東舉辦「為台為民」造勢活動、「主流民意大聯盟」說明會，更陪同大進場，還上台助講，因此被外界視為挺郭派大將，對於媒體追問「是否協助郭台銘連署」，周典論回應，不會協助，但有很多人會自發性連署，但他交給周品全的500萬元從何而來？若說自掏腰包，恐怕很難讓人相信，專案小組仍一路溯源，是否有驚喜彩蛋，各界都拭目以待。

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