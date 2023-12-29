涉郭台銘連署賄選！屏東議長周典論不服被收押禁見　抗告遭駁回

▲高雄高分院駁回周典論的抗告。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘連署書賄選案，屏東檢方指揮警調人員25日搜索屏東縣議長周典論住處兼服務處後，將周典論、女兒周孟蓉帶回偵訊，訊後向法院聲請羈押禁見，屏東地方法院26日以上游資金來源尚待追查等理由，裁定將周典論羈押並禁止接見及通信，女兒周孟蓉50萬交保，周典論不服提出抗告，高雄高分院審理後，駁回周的抗告。

郭台銘為了參加2024總統大選展開全國連署，周典論曾表態支持，還傳出替郭台銘宴請地方里長，不料事後卻傳出地方人士以每份200元價格收購連署書。

屏東地檢署獲報指揮警調人偵辦，於10月26日查獲3人涉嫌對連署人交付賄賂，經聲押獲准後，循線查出潮州鎮長周品全涉案，於11月19日向法院聲押禁見周品全獲准，持續往上追查。

檢方25日指揮調查局人員搜索周典論住處及屏檢持續追查，結合案件事證後，再查出屏東縣議長周典論也涉案，隨即向屏東地院聲請核發搜索票，前往周典論住處及辦公室執行搜索，並將周典論等相關人士帶回約談。法院26日凌晨裁定周典論羈押禁見、女兒50萬元交保。

周典論羈押禁見理由也曝光，屏東地院指出，被告周典論經法官訊問後，否認涉有違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之犯行，並辯稱其所交付的資金是用於催促連署書數量的工作費，但有多位證人就被告交付之資金，係為特定人連署之用途等情證述在卷，並有其他扣案證據可以佐證，因此可以認為被告涉犯總統副總統舉罷免法第87條第1 項第2款犯罪之嫌疑重大。

周典論對於被收押禁見的裁定不服，向高雄高分院提出抗告，合議庭審理後，認為原審裁定用法無誤，駁回周的抗告，仍維持收押禁見的裁定，不得再抗告。