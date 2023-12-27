直指周典論「沒幫侯站台不會這樣」　屏副議長：跟屏南選舉絕對有關

▲屏東縣副議長盧文瑞。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨籍屏東縣長周典論昨因涉鴻海集團創辦人郭台銘總統連署賄選案，被屏東地院羈押禁見，地方傳與國民黨屏南選舉有關。對此，屏東縣副議長盧文瑞今（27日）表示，絕對有關，這時間點，就是政治干涉司法，如果今天周典論沒有幫國民黨總統候選人侯友宜，絕對不會有這種事情。

新北市議長蔣根煌27日舉辦「全國地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論」記者會，新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、桃園市副議長李曉鐘、新竹市副議長余邦彥、新竹縣副議長王炳漢、宜蘭縣副議長陳漢鍾與屏東縣副議長盧文瑞出席。

對於傳收押周典論與屏南選舉有關，盧文瑞說，「絕對有關！」先前周典論打電話告知他，侯曾去找周，周也要他支持侯，他就回覆周說聽其指揮，而當時周也跟他說，有人放風聲，要周低調，周則表示憤怒，強調自己不吃這套。

盧文瑞也說，周典論具正義感，周陪同侯友宜出席屏東競總成立大會隔天，又傳出相關風聲；23日時，周向其他議長表示，有可能今天來站台，隔天就出事；24日，周又替國民黨副總統候選人趙少康到東港造勢站台，結果隔天早上6時半，近18人到周家搜索。

盧文瑞表示，這難道不是政治迫害、政治陰謀？這時間點，就是政治干涉司法。台灣說現在民主，「民主都他們（指民進黨）在說的」，呼籲人民看看，這有沒有民主？這樣會不會引起公憤？選舉用這種奧步，是「綠色恐怖」。如果今天周典論沒有幫侯友宜，絕對不會有這種事情。