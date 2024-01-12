指發「郭挺侯康」文後今早檢調翻牆入家　周孟蓉再曝與郭台銘對話

記者蘇晏男／台北報導

屏東縣議會議長周典論女兒周孟蓉昨發臉書，指鴻海集團創辦人郭台銘2023年11月25日打給她，表示「總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨」。周孟蓉今（12日）出面補充說明，當時郭台銘跟她說，如果民眾黨候選人柯文哲要找他，先下南部找周典論，如果周典論願意見柯，郭才會考慮要不要見柯。此外周也透露，今早8點多周典論再度被借提，且檢調在檢察官未到時，就翻牆進入她家，她不知這是否是司法恐嚇。

▲周孟蓉12日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

周孟蓉與周典論曾支持郭台銘獨立參選總統。她昨在臉書表示，去年11月25日郭打電話告訴她，「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。周孟蓉說，郭台銘也表示，「總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨。唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護中華民國。」

周孟蓉也提及，「郭董當時告訴我們，不管是他自行連署，或藍白合，這些都是過程，唯一的目標，就是政黨輪替。就是因為郭董這個初衷，我和父親才奮不顧身，投入守護中華民國的使命。即便因此我和父親受到政治迫害，父親周典論，甚至坐了政治黑牢。但，我們不改其志，正如同郭董也不改初心。」

周孟蓉12日下午在台北車站東三門外接受媒體訪問時說，昨天發臉書後，今早八時多周典論再度被借提，不知這是否是司法恐嚇。她不是十大通緝要犯，結果當檢調來她家時，竟是翻牆進入，想問這有無違法？且當時檢察官還未到，請問這是正常的司法程序嗎？

周孟蓉說，守護中華民國的這條心，她跟周典論都不會退，因為郭台銘要守護台灣的召喚，所以她跟父親支持郭一路走下來。講到此時，周孟蓉略顯哽咽，停頓數秒才又講話。周接著說，當她們守護郭台銘的召喚，她不會退縮，更相信集中選票對抗民進黨，這是最神聖的武器，在這裡，要請大家跟她們及郭台銘初心一起前進、一起下架民進黨。

媒體追問，所以郭台銘不會支持柯文哲？周孟蓉表示，去年11月24登記完後，郭台銘跟她說柯文哲要找他，因此請幕僚轉告柯，如果柯要找郭，先下南部找周典論，如果周典論願意見柯，郭才會考慮要不要接見柯。