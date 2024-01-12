記者任以芳／北京報導

決戰2024總統大選，今（12）日是選前最後一天，許多台商趕最後一天返台投票。《東森新媒體ETtoday》記者清晨6點前往北京首都機場第三航廈，見到不少手持中華民國護照的台商排隊搭機。大家接受採訪時都表示，這次大家願意回台快閃投票。不少台商原本認為「不差自己一票」，最後大家都轉念「可能只差自己一票！」不少台商趕緊買票回台，不管結果如何，必須要投下神聖一票。

▲ 2024北京台商回鄉投票 。（圖／記者任以芳攝）

台灣大選倒數計時，今天清晨北京首都機場三航廈十分熱鬧，今上午首班飛往桃園機場的航班，由陸籍航班國航330-300大空客執任務，大約310個座位，實際上網查詢，該航班經濟艙全部客滿，剩下少許商務艙。

《東森新媒體ETtoday》記者實際前往機場採訪，見到許多拿中華民國護照的台商、台幹朋友，剛開始排隊動線與飛日、港旅客混在一起，導致大排長龍，但大家心情都很愉悅，不時見到熟人打招呼，有點像返鄉同學會。

考量時間來不及，國航特地開出專屬飛桃園的櫃檯，讓台商朋友安心排隊。工作人員現場不斷貼心提醒，「飛台北的有嗎？到對面H2、3、4櫃檯。」現場不少台灣人立刻飛速換排隊地點。

▲北京台商吳先生跟許多台商一樣，「快閃」回台投票。（圖／記者任以芳攝）

這次大選與過年時間相隔較遠，依照往年台商回去投票意願可能有所考量，這次回台人潮不斷湧現，投票意願相當熱絡。長住北京的吳姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這次北京台商回台真的十分踴躍，大家都是快閃投票，下周一返京。先前國航推出兩段套票，大家提早買票都很順利，直到昨天都有同事、台商陸續回台。

▲北京台商張小姐帶孩子返鄉，希望大選後台灣更加往前走。（圖／記者任以芳攝）

北京台商張小姐早上帶兒子一起回台，她告訴記者，「疫情之後，兩岸需要突破，加上陸客自由行也沒有開放，台商也希望趁這次機會回去推動自己心裡所想的事情，希望疫情後台灣更往前走一步！」

由於兩岸關係緊繃，加上台灣政府「卡關」直航點，原本全大陸50多個直航點只恢復10多個，造成東北一帶台商返鄉困難，還是有許多人克服困難，拚命研究如何轉機回台。

▲來自山東台商許先生舟車勞頓，到北京轉機回台灣，希望盡自己心力多一票！（圖／記者任以芳攝）

來自山東德州的許姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「因為濟南沒有直航，昨天晚上搭動車到北京住一晚，趕今天早上8點20分國航飛回桃園，雖然過程很折騰，希望盡一份自己心力，多一票，希望台海和平！」

北京李姓台商私下受訪時也說，剛開始有很多人覺得「不差我一票！」最後看到整體氛圍上升，加上近期發生太多荒謬的事情，大家開始覺得，「可能就差我一票！」

許多人心情一轉換，立刻感染周邊台商朋友，大家一起說好趕緊買票返台，直到這幾天陸續有人改變心意，儘管票價很貴，不管結果最終如何，大家還是願意快閃回台投票。

▼今天是北京台商返鄉高峰期 。（圖／記者任以芳攝）

▲首都機場飛回台灣的排隊人潮。（圖／記者任以芳攝）

記者實際採訪，有些不願具名台商也私下表示，這次大家滿懷希望，不管結果如何，回台投票天經地義，大家都是中華民國的一份子，為何這次回去投票會被特定人士「抹紅」，覺得很離譜。

廈門台商協會榮譽會長、全國企聯常務副會長吳家瑩接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，這次大選氛圍確實很熱絡，從大陸返台人數不斷激增，尤其大選13日前一周，返鄉人潮陸續湧現，12日是最高峰，不管直航班機、港澳轉機，小三通都是人潮。

吳佳瑩也說，「這次台商返鄉意願高漲，根本不需要動員，反倒是直航點太少，很多人想回去還在喬機票。有些台幹因為工作職責無法返台，預計這次近20萬人左右返鄉。」

▼ 北京第一班飛往桃園機場航班全滿。（圖／讀者提供）

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，比起前兩次大選，這次返鄉人潮確實踴躍，很多人都是投完票，過完周末立刻飛回大陸工作。

姚大光也說，台灣政府「卡關」不願意恢復所有直航點，甚至也沒有加班機，讓很多人返鄉很苦惱，必須以分散方式返台。他也預估這次整體返台人潮近20萬人左右。

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北京首都機場人潮擠爆！ 台商今回台高峰期「可能差我一票！」