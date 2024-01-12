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社會 社會焦點 保障人權

金門小三通湧返鄉人潮！她喊「特別回來投票的」：這一票非常重要

記者林名揚、戴若涵／金門報導

2024總統、立委選舉倒數1天！今(12日)台金航線、小三通湧現返鄉投票人潮，有民眾表示，這一趟是特別回來投票的，老早就訂好票了，直言「這票很重要、非常重要」。金門縣港務處表示，今天小三通第一班的載客率達到93%，相對這兩週運量來說算是高峰。

▲金門小三通湧現返鄉投票人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門小三通湧現返鄉投票人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

大選進入倒數計時，許多台商趕最後一天返台投票，北京首都機場湧現排隊人潮，其中一名吳姓台商受訪時稱，這次台商回台十分踴躍，大家都是快閃投票完，下周一又要搭機赴北京。

廈門台商協會榮譽會長、全國企聯常務副會長吳家瑩受訪時指出，從大陸返台投票的人數不斷增加，尤其大選當週，返鄉人潮陸續湧現，12日達到最高峰，不管直航班機、港澳轉機，都是滿滿人潮，尤其是上海、深圳的航班，幾乎班班客滿。

▲金門小三通湧現返鄉投票人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

而金門小三通的航班也湧現返鄉人潮，有民眾聽到媒體詢問，是否是回來投票的，隨即給予肯定回應，表示自己是特別回來投票的，直言「這票很重要、非常重要」，早就訂好票要回來投票了，其他返金投票民眾的民眾也表示，回金門投票一點也不辛苦。

金門縣港務處處長許嘉興則表示，12日金門出入境人口數，出境約佔3成左右，入境則約7成左右，小三通第一班載客率達93%，第二班也達80%左右，平均起來全天會達7成。根據運量分析，這兩天相較於近兩週，運量確實呈現高峰狀況。

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