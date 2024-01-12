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社會 社會焦點 保障人權

這次不是貓幹的！高檔烏魚子日光浴　囂張賊3次狂偷24片終被逮

記者吳世龍／高雄報導

年關將近，又到了送禮的季節，高檔的烏魚子成竊賊的最愛，高雄茄萣區某店家日前遭黄姓男子（70歲）2度偷走烏魚子，讓店家氣得跳腳，沒想到黃男食髓知味，8日上午3度前來行竊，當場遭警方逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲▼高雄茄萣區某店家日前遭黄姓男子2度偷走烏魚子，沒想到黃男食髓知味，8日上午3度前來行竊，當場遭警方逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄茄萣區某店家日前遭黄姓男子2度偷走烏魚子，沒想到黃男食髓知味，8日上午3度前來行竊，當場遭警方逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。。（圖／記者吳世龍翻攝）

湖內分局茄萣分駐於8日上午10時許，接獲茄萣區濱海路一段某店家報案，指曬在人行道上的烏魚子遭人竊取，立刻派遣茄萣所警員蕭子閔、陳怡玲及虞家和等3人員獲報趕赴現場。

▲▼高雄茄萣區某店家日前遭黄姓男子2度偷走烏魚子，沒想到黃男食髓知味，8日上午3度前來行竊，當場遭警方逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。。（圖／記者吳世龍翻攝）

經了解，發現黄姓男子日前已2次「光顧」該店家，且均鎖定放在路旁做「日光浴」的烏魚子，趁店家不注意時，下手行竊，經店家清查，2次共遭竊24片烏魚子，市價約1萬8千元，讓店家更加注意可疑人士。

沒想到黃男食髓知味，8日上午3度騎乘自行車在店家外徘徊，並等待行竊時機之際，遭店家發現，隨即報警，當場遭前來的員警逮捕正要下手行竊的黃男，黃男還表示，偷來的烏魚子都是自己要食用的並無販售。警方訊後依竊盜罪嫌，將黃男移送臺灣橋頭地檢署偵辦。

彰化先前也曾發生烏魚子竊案，彰化市一名游姓市民花了7000餘元，將買來的3片烏魚子放在自家門前的轎車頂上曝曬，隔天卻不翼而飛，氣得報警逮人，和高雄烏魚子竊案不同的是，經警方調閱監視器追查，赫然發現竊嫌是一隻黑色喵星人，失主也只能認賠。

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