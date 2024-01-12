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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜深夜搭電梯...遇鄰居國外衝回來投票：為了不讓孩子上戰場

記者許權毅／台中報導

選戰進入倒數時刻，國民黨總統候選人侯友宜今（12）日現身台中掃街，上午先到台中市區建國市場，緊接著趕到豐原區掃街，搶攻綠營大票倉，受到熱烈歡迎，還有菜販激動喊「3號做你的靠山」，最後到豐原地標慈濟宮拜拜。侯友宜致詞時透露，昨日半夜回到家，遇到一名鮮少遇到的鄰居，向自己說「從國外趕回來」，這票不是為了侯友宜、國民黨，而是為了讓孩子不上戰場，一席話讓侯相當感動。

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜今日現身台中豐原掃街，眾多支持者舉國旗歡迎。（圖／記者許權毅攝，下同）

侯友宜表示，自己一路走來，一輩子就是在顧國家安全，讓人民能平安，下半輩子可以陪子孫，而子孫能一步一步繼續走下去。這次台灣的選舉可以說最激烈，要知道（候選人）要把國家要帶去哪？自己很清楚，40幾年沒變，顧中華民國、顧台灣，不想引起戰爭。

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

侯友宜說，我昨天半夜回到家，剛好在坐電梯，我平常很少遇到別人，因為我都五點多出門、半夜回家，結果剛好遇到一個太太，說她從國外回來，也叫她兒子從另一個國家回來。她說，這次中華民國輸不起，她不要兒子上戰場，所以也叫兒子回來，這票不是為了侯友宜、國民黨，是為了台海安定、台灣安全，中華民國是我的國家。

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

侯友宜感嘆，這席話讓我非常感動，這也是很多台灣人的心聲，自己一輩子一定顧平安，之後再顧經濟，因為貧富差距太大，人民痛苦指數這麼高，14年經濟成長比最低，民進黨把大家搞得有錢越有錢，頂端沒幾個人，剩下都窮苦。如果當選一定經濟拚起來，讓大家安全之外賺大錢。

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

侯友宜最後說，選舉算一算已經剩不到一天，一定要把票拉出來。昨天歐亞集團風險評估公司，說賴清德、烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡，被列為「美國最危險的三個朋友」，另外2個已經打仗，你還要讓他（賴清德）當選嗎？這就是人家從國外拚回來的原因，要支持安全的侯友宜、顧安全的江啟臣。

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

▲▼侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

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