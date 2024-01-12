近20萬台商返鄉投票！　滬、京班機「客滿」拚大選最後1天回台

▲2024大選台商陸續返鄉，桃園機場這幾天都是返台人潮 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／北京報導

大陸近一周內返台人潮爆量，今(12)日選前最後一天，按照慣例是台商返鄉最高峰，北京、上海、成都、廈門，以及轉港澳經濟艙機位銷售九成以上。台灣觀光旅遊業者，以及台商代表接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，受限直航點太少，讓很多想回來的台商苦惱，但相較前兩次大選前氛圍，這次台商返台意願高漲，預估近20萬台商返鄉投票。

2024總統大選倒數計時，大約從9日開始，從大陸飛回台灣人潮明顯陸續增加，尤其今12日呈現最高峰，北京、上海、成都、廈門、福州等直航點經濟艙銷售達九成以上。其中，大陸籍航空公司大多剩下商務艙位子，我國籍航空還能買到少量返台機位。

上海台商吳先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「這幾天班機幾乎班班客滿，上海浦東、虹橋機場都是台商朋友，大家互相打招呼，都是衝著投票回去，有些陸籍航空公司直接換成大飛機。」

來自北京陳姓台商指出，北京直航班機不多，陸籍航空近期返台經濟艙已售光，考量我國籍航空票價較貴，因此選擇從北京到上海轉機回台。大陸很多省份直航沒有恢復，當地台商、台幹都在尋找轉機機票，大部分也轉往上海，一來班次多，二來轉機也比較便宜。

▲今12日上海飛台灣，我國籍航空機票銷售一空，陸籍航空剩少量商務艙。（圖／翻攝攜程網）

受限直航點還是太少，這次從大陸飛回台灣的台灣民眾分兩種情況。一種是搭乘直航班機，大選前3天返台人數最多，接著選後3天是飛回大陸高峰期；第二種是走港澳回台，大多是廣東一帶台灣人選擇轉機路線。另外，不只大陸返台人潮爆多，從美國返鄉的台灣民眾也明顯增加。

另外，全國台企聯會長李政宏之前受訪也指出，受疫情影響，兩岸從過去50多個航點，目前只恢復10多個，‌‌台商回去投票難度確實增加，但不會阻斷台商返台行使投票權，‌‌大家意願十分強烈，「長三角一帶返鄉投票可能超過八成！」

▲今日12日返鄉高峰期，長榮北京飛台灣8點20分機票已售光，陸籍航空剩商務艙。（圖／讀者提供）

廈門台商協會榮譽會長、全國企聯常務副會長吳家瑩接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，這次大選氛圍確實很熱絡，從大陸返台人數不斷激增，尤其大選13日前一周，返鄉人潮陸續湧現，12日是最高峰，不管是搭直航班機、從港澳轉機，還是走小三通都是人潮。

吳佳瑩也說，「這次台商返鄉意願高漲，根本不需要動員，反倒是直航點太少，很多人想回去還在喬機票。有些台幹因為工作職責無法返台，預計這次近20萬人左右返鄉。」

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，比起前兩次大選，這次返鄉人潮確實踴躍，很多人都是投完票，過完周末立刻飛回大陸工作。

姚大光也說，台灣政府「卡關」不願意恢復所有直航點，甚至也沒有加班機，讓很多人返鄉很苦惱，必須以分散方式返台。他也預估這次整體返台人潮近20萬人左右。

▲小三通返鄉高峰期是明13日，廈門到金門船票剩個位數。（圖／翻攝小三通公眾號）

據了解，除了直航返鄉機位熱門，福建一帶小三通返台人數也暴增，13日投票日當天是返鄉高峰期，廈門到金門船票，截至記者發稿時間，每班船票已剩個位數。

連帶金門飛回台灣班機12整天、13日上午機位幾乎全滿，台商這次目標一致，希望如期趕回台灣投下神聖一票，履行國民義務。