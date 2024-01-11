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歐盟官員爆料川普曾說：若歐洲遇襲「絕不提供協助」

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社

根據歐盟執委會官員，美國前總統川普在2020年對歐盟執委會主席范德賴恩說，如果歐洲受到攻擊，美國將永遠不會幫助歐洲，並將離開已經死亡的北約。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）內部市場和產業政策執行委員布勒東（Thierry Breton）引述川普2020年1月在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）其中一次會議上說：「你需要明白，如果歐洲受到攻擊，我們永遠不會來幫助你和支持你。」

布勒東昨天在歐洲議會復興歐洲（Renew Europe）黨團主辦的小組討論上表示，川普還說：「順便說一句，北大西洋公約組織（NATO）已經死了，我們將離開，我們將退出北約。」

川普還說：「順帶一提，你們欠我們4000億美元，因為你們德國人沒有付錢，這是你們必須付的國防費用。」

川普在2024年美國總統大選共和黨提名上領先其他角逐者，民調預測在11月大選中，他與民主黨總統拜登的選情緊繃。

川普競選團隊今天沒有立即回應置評請求。

川普在2017到2021年的任期內，多次與傳統盟友在貿易和國防支出問題上發生衝突。

川普除了提出在24小時內結束烏克蘭戰爭等廣泛的主張外，幾乎沒有提供如果他在2024年贏得總統大選，將採取何種外交政策的線索，這引發歐洲各國擔憂。

拜登競選團隊發言人說：「如果他不按自己的方式行事，就會放棄我們的盟友，這一想法突顯我們已經知道有關川普的事實：他唯一在乎的人就是他自己。」

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