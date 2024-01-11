　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」奇蹟逃死合照曝。（圖／翻攝自Instagram／Kelly Bartlett）

▲少年大難不死，與女乘客留下合照。（圖／翻攝自Instagram／Kelly Bartlett）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加航空編號ASA1282航班，5日起飛後不久，突然發生機艙門與部分機身在高空中飛走的驚險事件。機上一名女乘客表示，她目睹一名坐在機艙門附近的15歲少年，身上襯衫瞬間被吸出機外，差點因此喪命，大難不死的2人一起留下合照。

這架從奧勒岡波特蘭機場起飛的波音737 Max 9飛機，5日起飛後不久便發生緊急事故，幸好最後機上177名乘客全都安全返回陸地。當時人在航班上的女乘客凱莉(Kelly Bartlett)後來在IG上分享，15歲少年傑克差點被吸出機外的驚險經過。

凱莉表示，「當時我在從波特蘭起飛的飛機上，起飛15分鐘後，機身一塊牆板突然被炸開，我們當時已在約10,000 英尺的高空，機上充滿了風聲和噪音，座位上方氧氣面罩突然掉下來，大家都很驚慌」。

▲▼阿拉斯加航空艙門脫落。（圖／達志影像／美聯社）

▲機艙門和部分機身突然脫落。（圖／達志影像／美聯社）

凱莉的身旁剛好是一個空位，後來一名上身赤裸的少年突然坐到她身旁，原來對方就是大難不死的少年傑克。她解釋，「艙門爆開時，傑克剛好坐在艙門旁邊那一排的中間座位，身上襯衫瞬間被吸走，是座位上的安全帶緊緊抓住了他，才救了他一命」，少年的媽媽當時則是坐在走道旁座位。

凱莉表示，傑克雖然沒有上衣，手臂上也有擦傷，但幸好沒有受到更嚴重的傷，健康情況一切良好，「我不敢相信他就坐在這裡，想到他剛剛所經歷到的事件，他心中一定也有很多感觸」。

傑克告訴凱莉，他現在感覺很好，只是很擔心被安排到其他座位的媽媽情況，等到飛機順利落地後，2人決定一起留下合照，以紀念與死神擦身而過的驚險事件。凱莉表示，回想這起事件，她很慶幸沒有造成更嚴重的結果，「傑克真的很幸運，幸好他有繫上安全帶」。

ET快訊
阿部瑪利亞疑「不知情成小三」！校花模特兒哭訴：為何這樣對我
馮語婷「真實身分謎團」懶人包！　各方說法、人物關係一次搞懂
全裸無頭女屍「血被抽乾」　美13年懸案死者身分揭曉
公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分
網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1／13本來就是台灣人的
台中女活活被夾死！　鄰居：夾1hr才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

航班停留南非期間　英機師「好心幫忙女路人」被綁架虐待5小時

寒流暖氣開到「超過500多度高溫」　老夫妻在家中被活活烤死

法醫宣判死亡！爸媽收到兒子骨灰　「供在家3個月」發現人還活著

28歲辣媽成為網紅翻轉人生　「剛搬進豪宅2天」就遭前男友刺殺

同學會發現清純妻「大學狂睡10男」偷吃真相　人夫怒甩20年感情

女沙灘發現「血紅色球狀生物」　外星造型網熱議：像連脊髓的腦

37歲童顏正妹竟是4寶媽　驚喜宣布「當阿嬤了」網嚇：看起來像22

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

誤闖跑道新增「警示音」！　日國土省擬推新制：提醒塔台

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

誤闖跑道新增「警示音」！　日國土省擬推新制：提醒塔台

警察罷工！巴布亞紐幾內亞暴動15死　商店被洗劫慘況曝光

全裸無頭女屍「血被抽乾」丟棄葡萄園！　美13年懸案死者身分揭曉

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

以媒：卡達提出新的加薩協議「終戰條件曝」　以色列已進行審議

2019年過期飲料當物資捐贈　日災區工作人員氣炸：就是垃圾

石川災區最缺「內衣褲」！災民10天都穿同一件　崩潰：洗澡也沒用

航班停留南非期間　英機師「好心幫忙女路人」被綁架虐待5小時

快訊／新北土城烤鴨店火警！客人騎車撞倒瓦斯桶釀禍　2員工燒傷

女遭機械車位夾死「1小時才發現」　高大成：5到10分鐘就致命！

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

愛爾麗醫療集團熱心公益　捐贈救護車提升緊急救護能量護「嘉」人

三重休旅車突衝破圍籬！撞上怪手車頭全毀　駕駛：我恍神

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

1周3次壞壞！老公手機「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：怎麼辦

不滿交部拒開放！網紅號召大型重機周六「騎上國道返鄉投票」

「日本蘿莉女神」長澤茉里奈來台解放！喊話粉絲「出招」：我很愛

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

黑門市場「痛宰觀光客」惹議！5個月後現況曝

瑞典國防高層示警　要為戰爭做準備

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

泰擬禁娛樂用大麻　政府簽新法：違者關1年

世紀離婚！韓財閥會長外遇　前妻要分480億

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

海保機5死打擊隊員！羽田航空基地「全面停飛」

她讓老公與小三同居　8個月竟「回頭復合」

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

無頭女屍「血被抽乾」　13年後身分曝光

以軍擊斃巴人還輾屍　影片曝光

喝老婆煮的湯險死　真相更心碎

更多熱門

相關新聞

美前第一夫人梅蘭妮亞母親辭世　享壽78歲

美前第一夫人梅蘭妮亞母親辭世　享壽78歲

美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天宣布，母親阿瑪莉亞（Amalija Knavs）已經辭世，享壽78歲。

飛機將起飛！乘客「打開艙門」摔下飛機

飛機將起飛！乘客「打開艙門」摔下飛機

爸媽收到兒子骨灰　「供在家3個月」發現還活著

爸媽收到兒子骨灰　「供在家3個月」發現還活著

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

美參眾議員挺決議　讚揚台灣民主

美參眾議員挺決議　讚揚台灣民主

關鍵字：

阿拉斯加航空波音737 Max 9艙門Kelly Bartlett北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／堂本剛宣布結婚！

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面