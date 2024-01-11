「最務實星座Top3」！第1名網狂讚：低調卻實力堅強

▲你身邊也有超務實的星座朋友，總是一個人苦幹實幹嗎？（示意圖／pakutaso免費圖庫）

記者李佳蓉／綜合報導

每個人身邊總有幾個朋友不追求浮華，生活以實用主義為信條，一個人默默耕耘，追求穩定與實質的品質或成就。不少網友即透過12星座來歸納，試圖了解有哪些星座明明才華洋溢，卻低調內斂、做事理性，讓人感覺穩重又可靠。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤相關話題的網路聲量，盤點「最務實星座」Top3。

觀察近3個月網友針對「務實星座」相關話題討論，發現許多人認為最務實的星座非「摩羯座」莫屬。討論區有人盤點「低調卻實力堅強的星座」引起熱議。有網友表示，「我認識的摩羯座都很務實，不會天馬行空」、「摩羯很怕講了做不到丟臉，事過境遷有人提才會講個大概」，認為為人實際、自律的摩羯座，做事穩紮穩打、堅持不懈，直到完成自己的目標，並且總是低調不聲張，成功坐上務實星座的第1名寶座。

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▲金牛座實際的性格也被點名不浪漫。（示意圖／資料照）

個性穩重的「金牛座」也被眾多網友點名，有人發文指出，金牛座獨特的魅力就在於「做人低調實力強大，再加上心地善良、個性溫和」，引來網友紛紛回覆，不少人同意道，「（金牛）低調再低調」。不過當有人求問，「不喜歡跟什麼星座交往」時，也有許多人點名金牛座，直喊，「現實鬼，有糖吃就跟誰跑」，認為個性較實際的金牛們，在面對愛情時又有些缺乏浪漫，過度權衡利弊。

對此，有人則留言緩頰，「（金牛）需要另一半滿足他對愛情的需求，沒有滿足他內心就會開始計較，但金牛通常蠻專情也蠻務實的」，表示若能接受金牛「把錢花在刀口上」的務實個性，或許能體驗到另類的浪漫。

另外，「天秤座」的務實也受到不少網友討論。追求平衡的天秤，習慣理性思考，冷靜的對每一件事進行評判，嘗試找出平衡點，因此在為人處世上較為現實，讓許多網友紛紛同意道，「（天秤）非常之實際…不會要虛幻的」、「天秤表面上浪漫，骨子裡卻很實際」。