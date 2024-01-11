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千萬別寵「5星座」！對他太好就變壞

咬男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小女人的你也愛把男友寵上天嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少女生一談起戀愛瞬間變身小女人，總認為唯有對男友百依百順、萬事寵著他，才有辦法抓住另一半的心。但真的別傻了，占星YouTuber安德魯的賤聲房拍攝影片提醒，有「5星座男生」千萬不能寵，愛他就別寵他，否則會變得越來越難控制。上榜的有處女座、雙子座、巨蟹座、牡羊座及射手座，你的伴侶就是被寵壞的嗎。

安德魯盤點「5星座男」千萬不能寵，除了太陽星座外，也要把金星參考進去：

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1.處女座

處女座喜歡優秀、聰明的另一半，伴侶肚子裡一定要有些東西，若萬事都順著他、以他為主，很容易因此自信爆棚。當發現身邊的他從溫柔體貼，穩交後卻變得任性、無理取鬧，這怨不了別人，因為都是被你慣壞的。他嘴巴很會說、感覺什麼都懂，其實只是愛面子的表現，很多時候即使不懂，氣勢也不能輸，因而表現出自信的一面，但過了頭往往會誤事。

處女座要的是能和他勢均力敵的「對手」，聰明有自信是必要，也要保有主見。要想成為他的另一半，你絕對要有能替他「踩煞車」的能力，替他分析事情對錯，並適時給予諫言，才會有相互成長扶持的感覺。若萬事都聽他的，對於再荒謬的論述都表示認同，他反而會瞧不起你，總有一天會嫌棄你。

2.雙子座

喜歡新奇、新鮮事物的雙子座，也愛挑戰你的底線，甚至愛逗你生氣，看到你氣噗噗的模樣反而覺得你很在乎他。在感情裡，他需要刺激感，若你都順著他、慣著他，雙子座絕對大失控。保有赤子之心的他，不只帶你上山下海，也樂於分享有趣的事，就因為這股孩子氣，使你寵著寵著在不知不覺中變得難以控制，也變得更加任性。

雙子座很會說好聽話，即使把你惹怒也能靠著三寸不爛之舌哄哄你，讓你快速消氣。想和他走得長遠，不是什麼事都順著他就好，要讓他有闖關打怪的感覺，太過配合、輕易地被拿下，他反而覺得無聊，很快就會爬到你頭上無法無天。

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲越寵巨蟹座，可能讓他變得越花心。（示意圖／記者劉維榛攝）

3.巨蟹座

外人對巨蟹座評價兩極，有人認為他顧家體貼又溫柔，也有人覺得他根本是海王。在愛情裡，他屬於奉獻型人格，但僅限於追到你之前，會用他巨大溫柔、善解人意的力量融化你，一旦交往後請做好心理準備，要嘛一直寵他寵下去，若沒這恆心毅力，在寵愛這部分建議剛好就好，如果太寵溺，他肯定會吃定你。

奉勸要寵巨蟹座就要寵到底！因為容易胡思亂想的他，若因你前後態度落差大，反而會覺得你變了，日後也會爆出許多情緒上的小爭執。因此，請好好享受他在感情中的付出，若你一心一意付出較多，他反而不懂得珍惜。最好的方式就是「互寵」，感情不失衡才是最完美結果。否則他會被越寵越壞，可能也越寵越花心。

4.5.牡羊座、射手座

喜歡挑戰高難度戀情的牡羊座與射手座，對於主動送上門或百依百順的對象很快就膩了，或很快騎到你頭上。他們很容易失去分寸，雖然當下很享受被人照顧的感覺，但也可能因為你太寵了，促使他們在感情中肆無忌憚地欺負你。他們在談戀愛時需要一點虐心「爽痛爽痛」的成分，太甜蜜、安逸的狀態容易讓他們不安於室。

這兩星座享受在感情裡受到一點阻礙、困難與關卡，戲劇化的戀情及讓他們摸不清、無法控制的對象才有辦法留住他們的心。和他們交往期間，若你選擇拋棄自己的個性，事事都順著他們，等於失去魅力，喜歡獨特鮮明個性對象的兩星座，越難搞的他們越愛，越能激起他們的興趣，倆人若想走得長久，得想辦法讓他們寵你才行。

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