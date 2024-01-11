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4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲4生肖在2024年諸事不順。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者隋昊志／綜合報導

2024年到來，許多人都希望能有嶄新的開始，不過難免還是會有幾個生肖運勢不太順利，命理專欄《搜狐網》點名4個生肖，包括屬牛、屬兔、屬龍、屬狗的朋友，不但諸事不順，還有可能會跌入人生低谷，遇到不少挫折，讓發展之路變得十分艱辛。不過，即便如此，還是有辦法能夠趨吉避凶，順利度過這段不順遂的時期，一起來看看吧。

生肖牛
丑辰相破，屬牛的人在2024年的財務狀況很不樂觀，不但會有失財的風險，還容易遭遇電信詐騙。因此，屬牛人一定要正視自己經濟方面的問題，想要增加收入，擁有好的生活，就必需要付出足夠的努力和汗水，千萬不能有不勞而獲的心理，若是整日做白日夢，妄想能夠一夜暴富，到頭來只會成為別人的棋子。

生肖兔
卯辰相害，屬兔的人進入2024年，人際關係上的矛盾會更加激烈。尤其是跟存在著競爭關係的同事之間，可能會遭到對方的惡意抹黑、說三道四，嚴重影響工作上的狀況，甚至會讓屬兔的人跟主管之前的關係受到影響。因此，建議屬兔的人要保持冷靜理智，儘量避免出現情緒化的行為，同時也要加強與主管的溝通、聯繫，才能夠緩解彼此之間的矛盾。

生肖龍
2024年對於屬龍的人來說，註定是會過得很艱難，既是本命年，又遇到辰辰自刑，危機重重，各方面都會阻滯不前。在這種情況下，屬龍的人可能會一時鬼迷心竅，落入他人所設計的陷阱當中，不僅造成經濟上嚴重損失，還可能陷入更大的麻煩之中，甚至讓家人也受到牽連。因此，屬龍的人千萬不能做投機取巧之事，凡事必須穩住心態，才能減少是非與糾紛。

生肖狗
屬狗人2024年起伏不定，遇到辰戌相沖，無論做什麼事，都容易出現各種意外，對個人的心理素質是很大的考驗。面對眼前的阻礙，屬狗的人應該保持樂觀向上的態度，相信自己的實力與智慧，保持冷靜思考，深入分析問題的根源，並積極尋找解決之道。除此之外，屬狗的人還可以加強自身的能力，透過培養和學習，提高自己的應變能力，以及解決問題的能力。

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