馬英九提「相信習近平」惹議　許淑華點名徐巧芯：還在當他發言人？

▲民進黨立委候選人許淑華。（圖／競選總部提供）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九接受外媒專訪時稱就兩岸關係而言必須相信中國國家主席習近平，此話引發各界熱議。對此，民進黨立委候選人許淑華11日就在臉書點名對手徐巧芯，大批這種言論她認為一般的台灣人都不能接受，而徐巧芯也附和馬英九的論述，「我想徐巧芯還在當馬英九的發言人，卻忽略了台灣人的真實民意。」

許淑華指出，馬英九在接受訪問時，竟然說出要「相信習近平」、「台灣可以接受統一」，這種言論她認為一般的台灣人都不能接受，而她的對手徐巧芯也附和馬英九的論述，咒罵是台獨引起災難。

「我想徐巧芯還在當馬英九的發言人，卻忽略了台灣人的真實民意」，許淑華表示，既然是軍人的子弟，就更該知道台灣有今天的民主自由，是靠著國軍流血流汗對抗中國的侵略，造成海峽兩岸恐懼的主因，是中國不願意放棄武力犯台，是習近平要台灣同屬一中。

許淑華批評，是中國派軍艦接近台灣、是中國派戰機飛越海峽中線，這些挑釁的軍事行動都來自中國，但徐巧芯跟馬英九卻從未批評中國或習近平。她質疑，「為何徐巧芯跟馬英九不是去要求北京保證永遠不會使用武力？」卻要追求和平的台灣人接受中國的戰機、戰艦不斷越界，武力威脅台灣，為什麼徐巧芯反過來譴責只是想要繼續自由安全生活的台灣人？