「國民黨不是沒有年輕人」　徐巧芯深夜發內心話

▲徐巧芯分享政治路上前行不易。（圖／翻攝自FB/徐巧芯）

記者曾怡嘉／台北報導

2024大選倒數計時，國民黨立委候選人徐巧芯也在臉書上溫馨喊話，她分享自己在政治路上前行不容易，尤其是對抗民進黨、新潮流更是許多人唯恐不及的事情，她選擇站在戰場最前方，能有這份堅強只因有選民的支持，她呼籲大家明天出門投票「我們會勝利！」

▲身為國民黨年輕一代戰將，徐巧芯背負著選民期待。

徐巧芯臉書原文：

再過幾個小時就要停止選舉活動了，時間過得好快，咻一聲就過了大半年，明天終於是投票日，有些心裡話想對大家說。

一個早餐店出生的34歲的年輕女生，帶著一群平均年齡30歲的團隊，在這條政治路上前行並不容易。

尤其對抗民進黨，對抗新潮流，這件許多人避之唯恐不及的事，我選擇了站在戰場的最前方，哪怕是受到傷害，遍體鱗傷也從不減損戰鬥的意志。

能有這份堅強，只因為有你們的支持。

今天早上，我跟里長、黨部的夥伴、辦公室的同事進行選前最後一次的晨間路口拜票，聽到一聲一聲的「加油」，突然感動得很想哭。即使最後一天我的聲音已經喊到幾乎沒有了，我還是堅持在街頭繼續宣講理念，不斷拜託所有熱愛中華民國的朋友們要出門投票。

我要讓大家知道，國民黨不是沒有年輕人，不是沒有戰力；也要讓大家知道，沒有政治背景的年輕人也可以靠自己走出一條路。

非常謝謝各位一路上的支持與鼓勵，我也真的拚盡了全力。

我相信人民的智慧，相信台灣的民主，相信你也認同國會需要強力監督的力量，相信你也相信中華民國不是災難而是我們的寶藏。

明天是嶄新的一天，是我們要迎向新的未來的一天。永遠要記得帶著自信與微笑往前走。光在前方，路在腳下。出門投票，我們會勝利！愛你們。