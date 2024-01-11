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社會 社會焦點 保障人權

三鐵人妻激戰運動器材行老闆「車上充滿結合體」　挨告改口被性侵

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市三鐵人妻偷吃運動器材行老闆，雙方配偶互告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

一名葉姓舞蹈老師當小三卻很高調，不但寫臉書公開與戴姓老闆放閃，還挑釁大老婆「車上是我們常在一起的地方，充滿了我們倆的味道跟結合體，無數次」、「他之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」，但葉女挨告後，又改口是遭戴性侵。台北地院不採信，判葉女應賠元配50萬元；葉女丈夫也對戴男提告，新北地院審理，法官判戴男也要賠40萬元。可上訴。

已婚葉女平日教舞蹈為業，又喜愛三鐵運動，從40多歲的人母蛻變成保持魔鬼身材的網紅，常在個人臉書PO美照，累積數千人追蹤，還有媒體報導她熱衷運動的故事。2016年間，葉女到戴姓男子經營的單車門市買車，2人看對眼、天雷勾動地火，2019年起瞞著戴妻暗通款曲。

葉女更在2021年不顧自己也是人妻人母，主動傳訊息向戴妻攤牌「請姊姊顧好你家的老公，他對我的眷戀一直念念不忘！我們各自都有家庭的，我不想破壞一切！請你約束他，他真的不適合當好老公好爸爸！」等語。

戴男在東窗事發後，向妻子招認與葉女開房10多次，戴妻顧全家庭，請葉女別再來騷擾，葉女不罷休，持續傳訊息向戴妻炫耀自己才是戴男的真愛，「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了，我永遠是他的○○公主！」、「帶我遊山玩水到處騎車，去泡溫泉，陪我吃早餐中餐，載我上課，等我下課…貼心的不得了」、「他根本對你沒什麼感情，他不愛你，只是因為你是孩子的媽媽」。

葉女也挑釁戴妻「把他（戴男）的車牽去洗乾淨，車上是我們常在一起的地方，車上充滿了我們倆的味道跟…結合體，很髒…無數次，數不清了…」、「還有提醒妳一點，我跟他的事情，車界跑步界很多人都知道了」、「妳只是讓大家看笑話罷了」、「他（戴男）之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」等語。

葉女私訊戴妻還不夠，索性在臉書PO文公開與戴男的姦情，嘲笑戴妻是「老女人」等語，讓戴妻憤而提告索賠精神慰撫100萬元，經法院審理，判葉女要賠50萬元。

葉女瞞著丈夫打官司，直到去年6月在丈夫生日當天，葉女才向丈夫哭訴，指戴男在2019年2月利用接送機會，在保母車上性侵她，又怕她提告，對她哄騙、威脅利誘，導致她得到「斯德哥爾摩症候群」，繼續和戴男交往2年並發生多次性行為，讓丈夫聽了既痛苦又憤怒，也對戴男提告求償60萬元。

法官認為，葉女經常以炫耀、挑釁口吻，向戴妻陳述和戴男交往的細節，與戴男的訊息也宛如情侶，無證據顯示葉女遭到性侵，不過戴男侵害配偶權屬實，應賠償40萬元。可上訴。

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