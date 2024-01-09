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社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇被老闆抓包　夫收通知不信！見妻進婦產科才心碎

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓人夫與妻子自2022年9月起分隔兩地居住，但相處還算和睦，沒想到某一天妻子突然態度大轉變，接著便收到妻子老闆傳來的訊息，說妻子正在和黃姓男子交往，他起初不肯相信，直到請徵信社調查之後，確認妻子曾與黃男前往摩鐵過夜、一起去婦產科看診，才終於心碎，並決定對黃男提告求償60萬元。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲曾男請徵信社調查，這才確定自己被戴綠帽。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

曾男在判決書中主張，和妻子原本婚後生活融洽，2022年9月底妻子因故搬回娘家居住，夫妻倆相處仍很和睦，他也時常前往娘家與妻子同住過夜，沒想到自某一天起，妻子態度大轉變，藉口上班繁忙拒絕他來娘家同住，接著妻子的老闆突然透過臉書聯繫上他，並告知「你的妻子正在和黃男交往」。

曾男坦言，起初收到訊息時還不怎麼相信，但聘請徵信社調查之後，發現妻子確實與黃男有牽手、親吻等行為，還數次前往摩鐵過夜、一起前往婦產科看診等等，這才終於死心，相信自己被戴綠帽，最終夫妻倆以離婚收場，他則決定對黃男提告求償60萬元。

為了證明自己所言不假，曾男拿出離婚調解成立筆錄、手機螢幕訊息截圖、黃男臉書訊息等證據，以及黃男與妻子在街道上牽手、擁抱親吻的照片，還有兩人前往婦產科、摩鐵的照片。而黃男經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官審理後，認為黃男確實在曾妻離婚之前發生「超友誼」的親密交往關係，嚴重破壞他人婚姻關係中夫妻互負的忠實義務，侵害到曾男的配偶權，考量到雙方身分、地位、經濟收入等因素後，最終判他應賠償曾男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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