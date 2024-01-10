她放任老公劈腿！與小三同居8個月　竟「回頭復合」婚姻死灰復燃

▲查莉蒂與小5歲丈夫麥特經歷婚外情，如今感情卻更甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／@charitylcraig）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名女子發現丈夫用手機其他女人訊息傳情，即使兩人育有4名子女，丈夫仍與小三同居並打算離婚，但女子表示，就在自己接受諮商後，她驚覺男方偷吃並不是婚姻觸礁的唯一因素，她花了8個月重建自信，學習以健康方式面對問題。兩人接受夫妻諮商後重燃愛火，如今感情比過去更加親密。

根據紐約郵報報導，45歲的查莉蒂（Charity Craig）與她40歲丈夫麥特（Matt Craig）在2012年因為麥特手機裡一封來自小三的訊息而感情破裂，兩人分居了8個月，期間麥特甚至離家去找小三同居。

▲麥特坦承出軌，甚至一度搬出家中，繼續與情婦在一起。（圖／翻攝自Facebook／@charitylcraig）

查莉蒂受訪表示，她發現老公劈腿時感覺就像世界末日，因為他們從10幾歲的年輕時代就相戀，20歲出頭結婚，由於養育4名不到6歲的年幼子女，當時生活陷入低潮。2012年7月，查莉蒂對從事音樂牧師的麥特經常晚歸心生疑竇，她發現劈腿訊息後與老公對質，麥特崩潰承認自己外遇了2個月。

婚外情導致兩人開始計劃離婚，查莉蒂說，她以為自己比任何人都瞭解麥特，豈料對方一直在當雙面人，她則被蒙在鼓裡。協商離婚期間，麥特繼續和情婦在一起，查莉蒂接受心理諮商並從中體認到，她已經不是剛結婚時的那個自己，婚姻破裂她也有責任。

▲查莉蒂經過諮商後發現，自己結婚多年以來也改變許多，並不是只有丈夫變了。（圖／翻攝自Facebook／@charitylcraig）

查莉蒂花了8個月時間鍛鍊自我，建立自信，學習以健康方式處理問題，並與麥特於2013年2月在接受夫妻諮商後重新點燃了愛火，麥特還把所有手機與社交軟體的帳號密碼都交給查莉蒂。她說，「麥特為這次出軌感到非常抱歉，但我也為我在我們婚姻破裂中的角色感到抱歉」。

查莉蒂說，「我們不得不完全重新開始，但一切都是值得的。」如今她是一名婚姻關係顧問，幫助其他發生婚外情後陷入困境的夫妻。她表示，「這是一項艱苦的工作，但幫助其他夫妻走出背叛，重建他們的婚姻是如此有意義。我們決定為我們的家庭而奮鬥，解決我們的問題，我很高興我們這樣做了，因為現在一切都比過去更棒。」