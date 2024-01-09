公公辦公室當砲房「偷吃女員工」！泡溫泉性騷媳婦：拍親密動作給我看

▲人妻三觀被公公震碎。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

婚後要如何和另一半家人相處是一大難題。一名人妻就說，婆婆是一個很開明的人，但公公的行為卻讓她感到不舒服，某次全家去溫泉飯店旅行，對方就曾說「有親密動作記得拍給我看」，言語性騷擾讓她覺得噁心，之後又發現公公和自家女員工偷情，讓她直呼想趕快徹底離開。

原PO在Dcard發文表示，公婆合開一間公司，員工在他們家樓下上班，但公婆關係不是很好，公公是一個自我優越感很高又大男人主義的人，曾在飯桌上說過會娶婆婆不是因為美貌，單純是因為對方很賢慧顧家，還經常對婆婆PUA。她剛結婚不久，婆婆也曾哭著說感覺公公只把自己當成生意夥伴，要幫忙生小孩而已，自此之後她對公公的印象就很差。

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某一次婆家一起去溫泉飯店，公公還跑到他們房間，說「這間房間好！有做什麼親密動作時記得拍照紀念給我看」，她聽到當下就覺得很不舒服，隨即和老公抱怨，雖然之後就沒有再聽過公公開黃腔，但反感程度已經快封頂。





▲公公開黃腔又和女員工偷情。（示意圖／翻攝自Pixabay）



不僅如此，她近來還發現公公和公司幾位女同事偷情，直接把辦公室當成偷情場所，還被婆婆和其他家人撞見，更讓她覺得噁心，且公公絲毫不認為自己的行為有問題，還會在客戶面前裝得家庭和樂。經過這些事情，她已經忍無可忍，「對公公的反感程度已經連同一個飯桌都不想，甚至連除夕圍爐都不想參加」，直呼想要趕快徹底搬離那個家。

原PO也補充道，和老公其實已經搬出去了，但因為工作因素，先前家裡公司人手不足，他們才會回去幫忙婆婆處理公事，所以還是和婆家綁在一起，也很心疼婆婆在家裡的處境，目前已經計畫要完全脫離婆家，也希望能說服婆婆過自己的生活。

網友看到傻眼表示，「說實話，就連我是一個男生，我都覺得非常不舒服了，長輩開黃腔整個噁心到不舒服」、「曾經有聽過類似的大男人，聽了感覺很噁…我可能會連同先生一起把婆婆帶出這個漩渦」、「我婆婆也是這種類型，思想很傳統，還好我們自己在外面租房子，眼不見為淨」、「飯店那句話也太噁了吧」、「希望老公的思想不要被公公影響」。