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男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

▲▼便當菜色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台東一名男子到便當店買自助餐，期間卻邊排邊吃，吃掉將近50元的菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

全台自助餐店林立，通常都是結完帳以後才能享用餐點。不過，台東一名男子到自助餐店購買便當，夾完菜以後卻開始「邊排邊吃」，排隊的過程中吃掉將近50元的菜，讓老闆十分無奈。

這名男子7日下午到台東正氣路某自助餐店買飯，期間夾了滿滿一盒菜，沒想到在排隊等待結帳的途中，竟然直接吃了起來，就這樣邊排邊吃，離奇的動作讓排在後方的顧客相當傻眼。

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由於店內忙碌，老闆對此完全不知情，直到聽見其他顧客提醒，才回頭調閱監視器，結果真的發現了男客邊排邊吃的模樣，讓他感到相當無奈。

▲陳女竊取100元便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男客夾了價格為150元左右的便當，不過最後結帳只有110元，意味著他排隊過程中吃掉將近50元的菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

老闆表示，男客當時疑似夾了梅花肉、鯊魚肉及豆芽菜等菜品，總價格大約為150元左右，後來結帳的價格是110元，意味著男客在排隊途中，吃掉了將近50元的菜。

老闆無奈地說，過去曾遇見顧客藏菜、硬塞在同一格，這種邊排邊吃的情況倒是第一次看見，對於這次事件不會追究，但以後會多加留意，避免類似情況再度發生。

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