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黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

▲▼黃暐瀚列出立委激戰20選區。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚列出立委激戰20選區。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數3天，除了總統選舉外，立委選情也備受關注。媒體人黃暐瀚10日就在臉書列出20個激戰選區，他解釋，「說激戰，其實未必勝負差距極小」，有些選區是現任選情告急，有些選區是可能翻盤，他也提到，國會三黨不過半，幾乎已是板上釘釘的事，「新國會，即將開啟『戰國時代』。」

黃暐瀚表示，其實他原本預估的激戰區只有12區，不過最後這兩個禮拜，選情變化不小，他多列出八個「選戰觀察區」，剛好20個。他提到，說激戰其實未必「勝負差距極小」，有些選區是「現任危險」或「可能翻盤」，所以成為觀選重點。

黃暐瀚也強調，投票在即，他就不細講誰領先、誰落後，免得影響選情，但他認為，國會三黨不過半，幾乎已是板上釘釘的事，「新國會，即將開啟『戰國時代』。」

以下為黃暐瀚列出的全台20激戰區。

台北市第四選區（內湖、南港）：民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀、台灣基進吳欣岱

新北市第七選區（板東）：民進黨羅致政、國民黨葉元之

新北市第八選區（中和區76里）：民進黨吳崢、國民黨張智倫、民眾黨邱臣遠

新北市第十選區（土城、三峽）：民進黨吳琪銘、國民黨林金結

新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）：民進黨賴品妤、國民黨廖先翔

桃園市第一選區（蘆竹、龜山）：民進黨鄭運鵬、國民黨牛煦庭

桃園市第六選區（八德、大溪、復興）：民進黨趙正宇、國民黨邱若華、民眾黨李慕妍

台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）：民進黨蔡其昌、民眾黨蔡壁如

台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）：民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒

台中市第四選區（西屯、南屯）：民進黨張廖萬堅、國民黨廖偉翔

台中市第五選區（北屯、北區）：民進黨莊競程、國民黨黃健豪

台中市第六選區（西區、中區、東區、南區）：民進黨江肇國、國民黨羅廷瑋

彰化縣第一選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、 鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）：民進黨陳秀寶、國民黨阮厚爵

南投縣第二選區（ 南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）：民進黨蔡培慧、國民黨游顥

高雄市第三選區（楠梓、左營）：民進黨李柏毅、國民黨李眉蓁

屏東縣第二選區：民進黨徐富癸、無黨籍蘇孟淳

基隆市：民進黨鄭文婷、國民黨林沛祥

宜蘭縣：民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠

台東縣：民進黨賴坤成、國民黨黃建賓、無黨籍劉櫂豪

澎湖縣：民進黨楊曜、國民黨吳政杰

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