雲林海線丁學忠號召虎尾大團結　千人掃街疾呼共創虎尾未來繁榮

▲選前之夜，雲林縣第一選區立委候選人丁學忠在上千名支持者陪同下在虎尾市區掃街，虎尾鄉親大團結，挺學忠進國會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

選前之夜，雲林縣第一選區立委候選人丁學忠在縣長張麗善、立委林文瑞、議長黃凱與多位縣議員、不分區立委候選人張嘉郡、虎尾鎮代會主席林嘉弘、代表、29里里長、社團、土庫鎮長陳特凱及代上千名虎尾鄉親陪同下在虎尾市區掃街，呼籲鄉親把握最後時間幫忙拉票、固票、催票，大團結挺學忠進國會。

丁學忠「虎尾大團結，挺學忠進國會」徒步掃街6點30分從競選總部出發，沿著復興路、忠孝路、北平路、光復路進入圓環，再轉中正路、文化路、立仁街、自強街、復興路回到競選總部，沿途不斷有鄉親主動加入掃街隊伍，高舉5號手勢熱情為丁學忠加油，當選、當選聲震天響。

丁學忠表示，承擔這次海線立委選舉，是一件艱難的任務，但有虎尾鄉親、海線鄉親熱情相挺，他有信心承擔虎尾、海線前進的腳步，懇請虎尾鄉親一定要大團結，支持他進入國會為虎尾、為海線鄉親發聲，為雲林爭取中央資源與建設經費，爭取高鐵增班，讓虎尾成為幸福大城。

丁學忠強調，虎尾這5年的進步大家都看得見，是所有鄉親與他共同努力的成果，虎尾的未來絕對不僅止於此，虎尾會成為雲林經濟發展領頭羊，雲林經濟產業發展中心，中央需要一個有能力的立委，協助縣長張麗善落實虎尾所有建設願景，讓他進入國會全力替虎尾、替雲林海線爭取權益與福利。

雲林縣議會議長黃凱表示，希望年青人能夠返鄉投票，雲林海線要翻轉，請大家一定要支持丁學忠，讓他進入國會為雲林縣發聲，爭取中央資源建設雲林。縣長張麗善表示，丁學忠從基層代表一路擔任鎮長，他的施政能力與對虎尾建設大家都看得見，讓他順利進入立法院，為雲林爭取中央資源與經費，讓年青人能在家鄉安居樂業，讓老幼青壯都能平安幸福。

▲選前之夜，雲林縣第一選區立委候選人丁學忠在上千名支持者陪同下在虎尾市區掃街，虎尾鄉親大團結，挺學忠進國會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）