肯定25年關注教育　全教總四度陪張廖萬堅街頭拜票

▲全教總肯定張廖萬堅25年關注教育議題，四度站街頭拜票。（圖／張廖萬堅競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2024大選進入倒數4天，全國教師工會總聯合會今（10日）四度為台中市民進黨立委候選人張廖萬堅站街頭拉票，全教總肯定張廖萬堅25年來一直關注教育議題，推動多項法案，呼籲大家全力支持，為教育守住最專業的一席。

全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，與全教總合作推動多項重大教育法案，譬如修正公立學校教職員退撫條例、修正私校退撫條例、爭取撥補退撫基金等，積極照顧教師權益。

此外，張廖萬堅也爭取高中職導師費自2000元提高到3000元、國小教師鐘點費自260元提高到320元，是基層教師非常有感的政策，近期也協助爭取提高特教加給及心評人員專職化，保障特教老師的權益。

張廖萬堅表示，在立院擔任召委期間，推動實驗教育三法及偏鄉教育條例修正，近期也修正幼照法、建教生權益保障法、特殊教育法，照顧不同類型的學生，希望每個孩子都能有公平、完善的學習與成長環境。

張廖還補充說，近年推動班班有冷氣、設置校園特色遊具、老舊廁所改建、跑道整修等多項政策，都已經陸續實現，讓老師及學生都能有更好的校園環境。此外亦舉辦親子藝文季、棒球夏令營，希望孩子放學後也能擁有美好的童年回憶。