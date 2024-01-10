鳳山激戰！陳其邁全力助選許智傑車掃　衝刺喊話「一票不能少」

▲陳其邁今日陪同許智傑車隊掃街，喊話一票不能少。（圖／賴清德高雄競總提供）

記者賴文萱／高雄報導

選戰最後關頭，高雄市長陳其邁今（10）日中午趕赴高雄選情激戰區第七選區鳳山，和民進黨在地議員林智鴻、張漢忠、陳慧文，共同替力拚連任的立委許智傑助選進行車隊掃街。因為鳳山此次選情緊繃持續角力，陳其邁全力輔選催票，喊出「一票都不能少」，要市民朋友禮拜六出來投票，支持最認真替在地打拚的許智傑。

陳其邁全力輔選老同學許智傑，雖然車隊掃街開始時間接近中午12點，正好是民眾用餐時段，不過不少民眾聞聲立刻跑到路邊揮手致意相挺，豔陽下更有熱情支持者送上冰涼的「原子小金剛」聯名飲料，希望原子小金剛替鳳山小金剛加油，讓許智傑續留國會替鳳山發聲。

▲陳其邁全力輔選催票，喊出「一票都不能少」，要市民朋友禮拜六出來投票。（圖／賴清德高雄競總提供）

車掃途中除了路邊有支持者搖旗吶喊高聲加油，也有居民從住家探出頭來對車隊比出4號手勢表達支持。車隊掃街途陸續有熱情支持者騎車加入車隊陪同掃街，路程過半後聚集了逾20輛機車，形成高人氣應援的掃街車隊壯觀景象，許智傑也頻頻向支持者揮手致意。

▲ 陳其邁喊話，要支持者全力固票、拉票、催票，讓「鳳山小金剛」許智傑能夠繼續留在國會。（圖／賴清德高雄競總提供）

今日車掃場面壯觀，沿途市民朋友熱情送上「包中」粽子、放鞭炮給予最大支持。車隊掃街也透過網路直播分享給更多選民，陳其邁喊話，要支持者全力固票、拉票、催票，讓「鳳山小金剛」許智傑能夠繼續留在國會，替高雄拚建設、顧預算。